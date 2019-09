Il segretario provinciale del Pd Nicola Cesari vicino al partito di Renzi

Uno dei primi nomi di Parma che sembrerebbe aderire al nuovo partito di Renzi è di quelli di peso…

Secondo indiscrezioni il segretario provinciale del Pd in carica, nonché sindaco di Sorbolo Mezzani, Nicola Cesari, potrebbe seguire Renzi nel suo nuovo progetto politico.

Cesari è un pezzo da 90 per il primario ruolo politico che ricopre dentro il Partito Democratico e per essere uno dei sindaci più apprezzati della provincia di Parma. AM

