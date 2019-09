Sopralluogo di Rossi e Spina al Liceo Marconi e all’Ipsia Levi

Stamattina, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, il Presidente della Provincia Diego Rossi e il Delegato alla Programmazione ed edilizia scolastica Aldo Spina si sono recati in visita al Liceo Marconi e all’Ipsia Levi, ricevuti dai Presidi Gloria Cattani e Federico Ferrari.

La delegazione provinciale, di cui facevano parte anche il Dirigente Ruffini e i tecnici Cassinelli e Vitali, hanno esaminato in particolare i risultati dei lavori nei due edifici: al Marconi i bagni ristrutturati per studenti e personale (per 42 mila euro) e i tinteggi degli uffici (34 mila euro), mentre all’Ipsia l’aula Magna con i nuovi sedili, i laboratori ricavati nell’ex mensa e i lavori agli impianti per l’adeguamento alle norme antincendio (200 mila euro).

“Grazie all’impegno dei nostri tecnici, abbiamo impresso una grande accelerazione ai lavori nelle scuole, per consegnare gli edifici in tempo, dopo aver migliorato la sicurezza e il confort degli ambienti – ha dichiarato il Presidente della Provincia Rossi – Quest’estate sono state realizzate ristrutturazioni in quasi tutti i 38 edifici scolastici provinciali del territorio, in stretta sinergia con l’Ufficio scolastico provinciale e i dirigenti, per condividere le priorità e le modalità di intervento.”

“Per gli studenti e per chi lavora con loro è importante un ambiente nuovo, pulito e ordinato: sollecita a impegnarsi e a sentire la scuola come casa propria” ha sottolineato la dirigente del Marconi Gloria Cattani.

“Questa amministrazione ha messo in campo un grande sforzo per dare da subito un segnale di attenzione alle scuole, nonostante le risorse scarse – ha affermato il Delegato provinciale alla Scuola Spina – Sono attesi nei prossimi anni oltre 2500 studenti in più nelle nostre scuole superiori: andranno cercati nuovi spazi e altre sedi, per rispondere a questa domanda in crescita, e per migliorare gli spazi esistenti. Ma sarebbe utile anche orientare meglio l’utenza sia in relazione all’occupabilità dei diplomati sia contrastando gli stereotipi di genere che allontanano le ragazze dai percorsi tecnici. ”

“Il nostro impegno è quello di migliorare l’immagine di questa scuola, che non solo forma bravi meccanici ed elettricisti che trovano subito lavoro, ma è anche un luogo di formazione alla cittadinanza per i nostri ragazzi, una scuola non di serie B.” ha voluto rimarcare il dirigente dell’Ipsia Federico Ferrari.