+Europa Parma presenta la raccolta firme Figli costituenti con Siamo Europei e Volt

Venerdì 20 Settembre, alle ore 18.30, presso la Sala Civica Cittadella di via Bizzozero 13, il Gruppo +Europa Parma lancia ufficialmente la raccolta firme Figli Costituenti a sostegno della Proposta di legge per inserire in Costituzione i principi di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente.

Di fronte ai continui tagli a istruzione e ricerca, al continuo aumento del debito sulle spalle di nuove generazioni, all’enorme disoccupazione giovanile e al disinteresse verso le politiche ambientali, sogniamo una Repubblica che pensa ai giovani e all’ambiente ogni volta che fa una nuova legge. Da oggi non è più solo un’utopia: è una proposta d’iniziativa popolare che puoi aiutarci a far approvare!

La proposta di legge verrà presentata da Piercamillo Falasca, Vicesegretario Nazionale di Più Europa, dal Coordinatore del Gruppo +Europa Parma Luca Amadasi e con la partecipazione di Siamo Europei e Volt Parma

Seguirà dibattito di approfondimento e confronto con il pubblico sui temi dell’equità generazionale e sostenibilità ambientale

Luca Amadasi – Coordinatore Gruppo +Europa Parma

Marco Maria Freddi – Tesoriere +Europa Parma e Consigliere Comunale