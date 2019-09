Sicurezza delle cure: l’impegno dei professionisti del Maggiore

Tre stand informativi nei principali punti di accesso dell’Ospedale Maggiore per parlare con i cittadini e illustrare alcune delle più frequenti e diffuse pratiche dedicate alla sicurezza delle cure. Queste le iniziative messe in campo oggi dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in occasione della Giornata mondiale sulla sicurezza delle cure, la campagna informativa promossa dall’Assessorato alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna.

Quali documenti avere con se quando si accede a una prestazione sanitaria, comunicare con precisione agli operatori le terapie che si stanno effettuando ed eventuali allergie di cui si è a conoscenza. Portare sempre con se, quando ci si reca in ospedale o in ambulatorio, la propria storia clinica: esami, documentazione, referti, oltre alla tessera sanitaria e a un documento di identità. Sono solo alcuni dei messaggi illustrati dai professionisti dell’Azienda Ospedaliera insieme ai volontari delle associazioni, nei tre punti allestiti all’d’ingresso di via Volturno, nell’atrio del Padiglione Centrale e all’Ufficio Relazioni con il pubblico di via Gramsci.

“In questo secondo open day abbiamo incontrato molti pazienti e visitatori dando consigli pratici che possono migliorare ulteriormente cure e servizi, ridurre i rischi collegati all’assistenza e rafforzare il rapporto di fiducia tra pazienti e operatori”, ha spiegato Giovanna Campaniello, responsabile del Governo Clinico, Gestione del Rischio, Qualità e URP che ha organizzato la campagna informativa all’Ospedale Maggiore in collaborazione con il Comitato Consultivo Misto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

“Una bella esperienza – ha concluso Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – di confronto e di comunicazione con la cittadinanza in cui sono state spiegate alcune delle più frequenti e diffuse pratiche dedicate alla sicurezza delle cure che mettiamo in pratica ogni giorno dell’anno.” Direttore generale del Maggiore presente a metà mattina nei punti informativi, con i volontari delle associazioni e il personale dell’Urp e del Governo clinico, insieme Giovanna Campaniello, Ettore Brianti, direttore sanitario, Paola Bodrandi, direttore amministrativo, Marina Iemmi, direttore del Servizio assistenziale, Filippo Mordacci e Maria Giovenzana, rispettivamente presidente e vice presidente del Comitato Consultivo Misto.