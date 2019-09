Pizzarotti a Bonaccini: “Dove ci sono Bugani e il M5S dell’Emilia Romagna non ci sono io”

“Non dimentico la coerenza e quindi dove c’è Bugani non ci sono io. Questa è una certezza’. E’ avviso di Federico Pizzarotti, leader di Italia in Comune, rispetto ai venti di intesa (anche a livello regionale) tra Pd e Movimento 5 stelle. Insomma colui che aveva fatto da apripista al patto giallorosso, ora lo boccia.

Nulla di personale con Bugani, citato tuttavia dal sindaco di Parma ‘per esemplificare il Movimento 5 stelle emiliano-romagnolo’.

L’ex M5s ha parlato a Bologna, a margine della presentazione del torneo di baseball ‘Europa-Africa’ in programma appunto a Bologna e Parma.

Pizzarotti è cauto sui futuri assetti (‘Vedremo anche lo scenario e quale sarà l’interlocutore, per me non è ininfluente’) ma anche in chiave Emilia-Romagna ‘separerei il mio approccio a quello del partito. Abbiamo deciso un dialogo col Pd, sia a livello nazionale che regionale’.

Ma la posizione personale di Pizzarotti, sottolinea lo stesso sindaco, è contraria ad una intesa con i 5 stelle locali. Il primo cittadino ducale chiarisce inoltre che l’accordo di centrosinistra ora in cantiere per le regionali non va pensato ‘solo per fermare la Lega, perche’ è sbagliato in generale fare qualcosa solo contro qualcuno, bisogna fare una proposta’. La stessa Lega però, sottolinea ancora il sindaco di Parma ‘in Emilia-Romagna non ha mai parlato d’ambiente, un tema cruciale. Anzi non ha mai parlato di niente al di là di fare polemiche, basta vedere il gesto di pessimo gusto con la bambina di Bibbiano utilizzata da Salvini sul palco’. (laPressa)