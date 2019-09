Nasce Italia Viva a Parma. Zanaga: “Una scelta necessaria fatta con onestà intellettuale”

All’indomani della nascita dei gruppi parlamentari guidati da Matteo Renzi, interviene Francesco Zanaga promotore dei Comitati di Azione Civile a Parma: «La nascita di “Italia Viva” è una scelta necessaria fatta con onestà intellettuale, solo i fatti diranno se abbiamo imboccato la strada giusta. Ora dobbiamo concentrarci per risolvere i problemi delle persone di questo Paese, che stanno aspettando risposte sull’economia, dal disinnesco dell’aumento Iva ai redditi dei lavoratori e delle famiglie. E con l’Europa dobbiamo affrontare la questione immigrazione in modo serio e concreto, redistribuzione programmata, sanzioni per chi non rispetta gli accordi e un sistema dei rimpatri che funzioni».

I Comitati di Parma e provincia si sono già riuniti in assemblea pubblica lo scorso 11 settembre a Parma con la partecipazione sana e attiva di tante persone desiderose di discutere e confrontarsi.

L’incontro è stata anche l’occasione per parlare di cittadinanza e diritti.

«Vogliamo riportare nell’agenda di governo la parola “integrazione” – continua Zanaga – che sembrava scomparsa dal dibattito politico, e a questo proposito stiamo promuovendo anche a Parma, attraverso i Comitati, la raccolta firme #italianochistudia, a sostegno della proposta di legge ius culturae. In Italia ci sono circa un milione di bambini nati qui da genitori stranieri, che frequentano le nostre scuole, parlano la nostra lingua, sono pienamente inseriti nel percorso scolastico e condividono sogni e passioni con i loro compagni italiani, ma che non possono essere chiamati cittadini, anche se, di fatto, lo sono. La scuola è il primo presidio dove costruire, per tutti, un futuro fatto di libertà, opportunità e doveri.

Subito una legge per i nuovi italiani – nati e cresciuti in Italia – che stiamo istruendo, educando e formando. Diversamente – citando la neo-ministra Elena Bonetti, sarebbe “come allenare un’intera squadra di calcio e lasciarne la metà in panchina”; o, peggio, spingerli a giocare per qualcun altro».

Chi desidera unirsi ai comitati può farlo dal sito https://www.comitatiazionecivile.it o entrando in contatto con Facebook Ritorno al futuro Parma, Whatsapp al 370 300665 o via mail ritornoalfuturo.parma@gmail.com

Francesco Zanaga Comitati di azione civile Parma