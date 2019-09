Festa provinciale della Lega a Traversetolo e gazebo in tutta la provincia

L’Onorevole Guido Guidesi e il Senatore Alberto Bagnai (nella foto) parteciperanno alla FESTA PROVINCIALE della Lega di Parma che avrà luogo sabato 21 e domenica 22 settembre a Traversetolo in località Castione Baratti presso l’Agriturismo Bella Ripa a partire dalle 19,30 e per tutto il week end in provincia saranno allestiti gazebo a sostegno di Lucia Borgonzoni candidata leghista alla presidenza della Regione Emilia Romagna.

“Un appuntamento importante per il territorio – afferma Emiliano Occhi, segretario provinciale del Carroccio – perché iniziamo la mobilitazione per mettere fine a 50 anni di dominio comunista su una delle regioni più belle e laboriose d’Italia. Abbiamo ancora negli occhi le immagini della straordinaria mobilitazione di popolo a Pontida che ha detto ‘no’ agli accordi per le poltrone e alla spartizione del potere di quei partiti che anche in Emilia si apprestano a mettere in scena accordi e inciuci contro natura.

Facciano pure tutti gli accordi che vogliono, tanto poi a votare ci va il popolo”.

“La festa sarà l’occasione per fare il punto su quanto la Lega ha fatto nei 14 mesi di governo – prosegue Occhi – prima che l’ostruzionismo dei nostri alleati bloccasse tutto. Dall’immigrazione alla Sicurezza, dalla Flat tax a Quota 100, dal Codice rosso per le donne maltrattate alla Legittima difesa, dalla Pace fiscale alle risorse per i comuni e le province. Di questo parleremo insieme ai nostri ospiti Guidesi e Bagnai e ai Parlamentari del territorio per rilanciare la sfida ai palazzi del potere regionale e nazionale”.

Guido Guidesi che è stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri interverrà Sabato 21 mentre il professor Alberto Bagnai, presidente della Commissione Finanze del Senato, parlerà invece domenica.

Ai dibattiti interverranno il segretario della Lega Emilia Gianluca Vinci, i parlamentari parmigiani Laura Cavandoli, Maria Gabriella Saponara, Maurizio Campari e Giovanni Battista Tombolato, il Consigliere Regionale Fabio Rainieri.

Per info e prenotazioni: 3296033459

GAZEBO PRO BORGONZONI

21/09/2019

Parma 10:00 – 18:00 Via Mazzini

Fidenza 10:00 – 13:00 Piazza Garibaldi

Colorno 9:00 – 13:00 Piazza Garibaldi

Medesano 09:00 – 13:00 Via Gandolfi (Parcheggio Sigma)

22/09/2019

Fontanellato 9:00 – 13:00 Via Mazzini

Fidenza 10:00 – 13:00 Piazza Garibaldi

Collecchio 10:00 – 19:00 Via Spezia 17

Bore 09:00 – 13:00 Via Roma

Salsomaggiore 9:00 – 13:00 Largo Roma

24/09/2019

Fornovo 9:00 – 13:00 Mercato piazza sma

26/09/2019

Medesano 09:00 – 13:00 Via Martiri della Libertà (Mercato cittadino)