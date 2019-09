Treni regionali in ritardi, Rainieri: “Problemi strutturali irrisolti sulla tratta Rimini-Milano”

“Ieri ennesimo pomeriggio di passione e pesanti disagi sui treni regionali, per chi dalla Romagna e da Bologna doveva andare verso Milano e quindi anche a Parma. Al di la dei roboanti annunci, in stile Bonaccini, sul rinnovo dei convogli, ci sono problemi che la Giunta regionale deve far in modo che si risolvano al più presto”. È quanto ha affermato il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa regionale ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, dopo avere presentato come primo firmatario, insieme ad altri consiglieri regionali del Carroccio (Marco Pettazzoni, Massimiliano Pompignoli, Andrea Liverani e Matteo Rancan), una nuova interrogazione sui pesanti ritardi dei treni regionali registrati nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre.

“Due treni in ritardo di quasi un’ora e caos totale alla stazione di Bologna con passeggeri che salivano e scendevano da uno dei due prima che partisse, frastornati e arrabbiati perché prima per uno e poi per l’altro treno, veniva diffuso dall’altoparlante che ci sarebbero stati pesanti ritardi dovuti a generici problemi all’infrastruttura – ha quindi proseguito il Consigliere regionale leghista – Alla fine molti di essi, pur di arrivare dove erano diretti, sono saliti e rimasti stipati oltre la capienza consentita, su un treno di vecchia generazione con molte carrozze senza aria condizionata. Il Governatore regionale Bonaccini ed il suo PD provino pure a convincere i pendolari ormai rassegnati e i tanti altri viaggiatori di una delle più frequentate tratte d’Italia, tra cui tantissimi turisti ovviamente inorriditi, che i trasporti ferroviari in Emilia-Romagna sono un’eccellenza, certamente non ci riusciranno. La verità è che questi ritardi e conseguenti disagi su quella tratta sono frequenti perché probabilmente ci sono problemi infrastrutturali che non vengono risolti”.