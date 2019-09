Puliamo il Mondo: 70 volontari ripuliscono 4 discariche abusive a Pedrignano

Circa 70 volontari stamattina hanno partecipato a Puliamo il Mondo, raccogliendo rifiuti da quattro discariche abusive disseminate in fossi e zone incolte a Pedrignano.

I volontari di Legambiente, integrati dalle Guardie ecologiche Gela e dall’adesione di Itàca Festival del turismo responsabile, Pantarei, I Monnezzari, Ciac onlus, Auser e Comune di Parma, con il supporto tecnico di Iren, hanno cominciato la pulizia nella zona prossima all’inceneritore, dall’incrocio di via Traversante Pedrignano con strada Corte di Pedrignano, e da lì per circa 2 km hanno tirato fuori da fossi e prati ogni sorta di rifiuto: pneumatici, materassi, vasca e arredi bagno, vecchi televisori, infissi e pannelli, bidoni di vernice, oltre a gran quantità di plastiche, vetro e altra rantumaglia.

“Questa zona di Parma, compresa tra l’autostrada e l’alta velocità non può essere lasciata a sé stessa – afferma Bruno Marchio, presidente di Legambiente – è una fetta di campagna che ancora è rimasta e va preservata dall’abbandono di rifiuti. Il rischio è che si inneschi un pesante inquinamento delle falde e dell’ambiente circostante, peraltro molto frequentato per i centri commerciali e le fabbriche presenti su ambo i lati. Occorre pensare ad un intervento di bonifica e di riqualificazione della zona di Pedrignano, magari collegato al progetto di km verde”.

Puliamo il Mondo è conosciuta a livello internazionale come Clean Up the World, una delle maggiori campagne di volontariato ambientale nel mondo. Con questa iniziativa vengono liberate dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge di molte città del mondo. In Italia l’organizzazione, dal 1993, è a cura di Legambiente.

Legambiente dedica, anche quest’anno, una parte delle iniziative di Puliamo il Mondo all’abbattimento dei pregiudizi e delle tante discriminazioni sociali da cui sarebbe bello, sano e lungimirante ripulire città e territori del nostro Paese.