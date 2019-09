Lazio – Parma 2-0. D’Aversa: “Passivi nel secondo tempo. Dobbiamo concedere meno”

Lazio-Parma 2-0

Marcatori: 8′ pt Immobile (L), 22′ st Marusic (L).

S.S. Lazio: Strakosha, L. Filipe, L. Leiva (29′ st Parolo), L. Alberto, Correa, Immobile (18′ st Caicedo), Lulic (cap.) (40′ st Jony), Milinkovic Savic, Radu, Acerbi, Marusic.

A disposizione: Guerrieri, Proto, Patric, Berisha, Bastos, Lazzari, Cataldi, Adekanye, Vavro.

All.: Inzaghi.

Parma Calcio 1913: Sepe, Iacoponi, Inglese (40′ st Cornelius), Hernani Jr, Brugman (34′ st Sprocati), Barillà, B. Alves (cap.), Gervinho (30′ st Karamoh), Darmian, Kulusevski, Pezzella.

A disposizione: Colombi, Alastra, Dermaku, Laurini, Scozzarella, Gagliolo.

All.: D’Aversa

Arbitro: Sig. Rosario Abisso di Palermo. Assistenti: Sigg. Tarcisio VIlla di Rimini e Lorenzo Gori di Arezzo. IV Uomo: Sig. Daniele Minelli di Varese. V.A.R: Sig. Davide Massa di Imperia. A.V.A.R.: Sig. Stefano Liberti di Pisa.

Note – Calci d’angolo: 10-5. Ammoniti: Kulusevski (P), L. Leiva (L), Barillà (P), Iacoponi (P). Recupero: 0’pt, 4’st.

Al termine del match dell’Olimpico, Mister Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti in sala stampa.

Ecco le sue parole:

“Nel primo tempo abbiamo creato qualche circostanza, con la volontà di mettere in difficoltà gli avversari; poi non mi è piaciuto il secondo tempo: bisogna fare di tutto per recuperare la gara ma abbiamo avuto un atteggiamento passivo, non abbiamo fatto bene nella ripresa. Più che parlare di singoli, se analizziamo la gara penso al gol subito, dove in pressione alta abbiamo concesso campo aperto a giocatori come Correa e Immobile. Affrontavamo una squadra forte che veniva da una doppia sconfitta, devi essere bravo a sfruttare gli episodi che ti capitano perchè questi pesano nel corso della gara. Nel primo tempo abbiamo provato a giocare e mettendo in campo quello su cui abbiamo lavorato in settimana, nel secondo tempo siamo stati passivi e questo non era mai successo, alcuni hanno pagato a livello fisico il non ricambio contro una squadra forte non solo tecnicamente ma anche fisicamente”.

“Mi preoccupa di recuperare Kucka e Grassi a centrocampo, non tanto per chi sta giocando ora ma per avere un ricambio e avere così più brillantezza. Sicuramente quello che bisogna fare è cercare di concedere meno, chi si vuole salvare deve limitare gli errori perchè in Serie A gli errori li paghi, ad oggi abbiamo incontrato squadre come Juve e Lazio che sono tra le più forti in campionato; il rammarico è per la gara con il Cagliari dove abbiamo subito gol per demerito nostro, è un aspetto che dobbiamo migliorare per centrare il nostro obiettivo“.