La parmigiana Sihem Abdelafou Zeaiter si candida alle elezioni parlamentari tunisine

Sihem Abdelafou Zeaiter, è una ragioniera italo-tunisina da oltre quindici anni in un’azienda pubblica italiana.

Dal 2006 è stata sempre attenta ed attiva alle cause sociali che riguardano la comunità tunisina in Italia. Sempre nello stesso anno per promuovere la cultura tunisina apre la prima scuola d’arabo a Parma, ancora oggi attiva e frequentata da numerosi bambini.

Spesso impegnata ad aiutare la comunità tunisina, si è concentrata particolarmente nel trovare lavoro alle donne presenti sul territorio, fornire i migliori servizi e le più disparate informazioni in termini di leggi e bandi disponibili per agevolare le famiglie in difficoltà.

Sihem Abdelafou Zeaiter è una donna dalle mille sfaccettature, dura lavoratrice, figura politica e madre ambiziosa, nonostante le difficoltà che la società odierna pone è riuscita a mantenere un ottimo equilibrio e ad avere successo su tutti i fronti.

Oggi dopo tanti anni passati a divulgare nella società italiana la migliore immagine del popolo tunisino, Sihem Abdelafou Zeaiter si candida alle parlamentari tunisine come rappresentate della comunità tunisina in Italia e si augura che i suoi concittadini possano sempre essere liberi di esercitare il loro diritto di voto.

Grazie all’esperienza acquisita in campo economico-politico Sihem ha voluto creare tramite la lista 19 (NIDAA TOUNES ITALIA), con la quale si candida alle parlamentari tunisine, un programma per migliorare le condizioni dei tunisini in Italia, garantendo un’integrazione efficace per rendere più pacifica la coesistenza ed evitare i luoghi di devianza verso il quale numerosi giovani della comunità vertono.

Importante nella sua politica è migliorare la comunicazione tra le entità rappresentanti lo stato tunisino e gli uffici della questura parmigiana per velocizzare le tempistiche dei rinnovi di carte e permessi di soggiorno, così da mantenere i residenti nella legalità.

Disparati sono i progetti che la candidata ha da offrire e altrettanti sono gli incontri rivolti al mantenimento degli ottimi rapporti italo-tunisini, il dialogo tra le due frontiere è punto fondamentale e proprio su questo si fonda gran parte del lavoro della candidata.

Infine Sihem ricorda a tutti che non importa quale sia la scelta individuale purché quest’ultima sia guidata da un senso di responsabilità e di generosità nei confronti della comunità.

Votare è simbolo di partecipazione attiva alla vita politica e perciò tale possibilità non va presa alla leggera, garantire un futuro democratico al proprio paese non è scontato e non è altrettanto facile.

Votare non costa nulla ma può cambiare la vita di molti.

A tutti coloro che eserciteranno nei giorni 4,5,6 ottobre il loro diritto di voto e alle liste in corsa, la candidata augura buona fortuna.

Ufficio Stampa