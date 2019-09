Occhi (Lega): “Bonaccini rimanda le elezioni a gennaio e supplica il M5S di aiutarlo”

“Alla fine c’è una data: in Emilia-Romagna si voterà in 26 gennaio, invece che a Novembre, ben oltre la fine naturale del mandato del Consiglio regionale. Il Governatore PD Stefano Bonaccini vuole prolungare l’agonia della Giunta rimandando il voto fino al limite massimo consentito dalla Legge. Scappano dal voto a Roma, scappano da voto a Bologna. Un partito che si proclama Democratico è terrorizzato dalle elezioni democratiche. Un triste epilogo e un pessimo segnale, che però cambia la sostanza delle cose: possono rimandare, ma non evitare per sempre il giudizio degli elettori”, dice Emiliano Occhi, segretario provinciale della Lega.

“In serata arriva la notizia che Bonaccini pietisce un accordo ai 5 stelle, siamo alla farsa – prosegue Occhi -. Possono fare tutte le alleanze che vogliono, alla fine sono i cittadini a votare”.

“Il 26 gennaio, per la prima volta gli emiliano-romagnoli possono liberarsi del dominio del Partito e del suo sistema di potere e i parmigiani di una Regione che ci ha sempre trattati come cittadini di serie B. Loro lo sanno e hanno giustamente paura” conclude Occhi.