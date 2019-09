Rainieri: “La sostituzione dei Frecciabianca con i Frecciargento aumenta i costi e diminuisce l’offerta per Parma2020”

“La sostituzione dei Frecciabianca per Milano con i Frecciargento penalizza enormemente i pendolari e sarà un problema anche per Parma 2020”. È quanto ha affermato il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri, dopo avere sottoscritto un’interrogazione che ha come primo firmatario l’altro Consigliere regionale leghista, Matteo Rancan, sui disagi che comporta la nuova programmazione dei collegamenti ferroviari tra Bologna e Milano di Trenitalia.

“I Frecciargento viaggeranno sulla tratta ad Alta Velocità ed avranno un costo molto più elevato, tutto a danno dei numerosissimi pendolari, abituati a salire sui Frecciabianca soprattutto per raggiungere il capoluogo lombardo – ha proseguito Rainieri – Oltretutto, in prospettiva di Parma Capitale italiana della Cultura 2020, i servizi ferroviari diminuiranno e peggioreranno perché senza i Frecciabianca sulla linea ordinaria, i viaggiatori riempiranno a dismisura i treni regionali. E i tanto decantatati nuovi convogli regionali modello Rock, per i quali sono stati già segnalati limiti di capienza, non saranno più in grado di fornire un servizio adeguato. Senza parlare del problema irrisolto dei troppi ritardi e cancellazioni. Sicuramente un pessimo risultato ottenuto da una Giunta regionale guidata da Bonaccini che si autoincensa per avere fatto tanto per il trasporto pubblico, in particolare per quello ferroviario, facendosi sfuggire che Trenitalia ha invece peggiorato l’offerta su collegamenti fondamentali. Lo stile PD, che da troppo tempo amministra incontrastato l’Emilia-Romagna, non si smentisce”.