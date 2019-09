Primo incontro di aggiornamento per gli operatori turistici del territorio aderenti al club di Prodotto Parma City of Gastronomy

Al via ieri il primo dei dieci incontri di aggiornamento organizzati da City of Gastronomy in collaborazione con i Consorzi di Tutela dei prodotti per tutti gli operatori del territorio aderenti al club di prodotto Parma City of Gastronomy.

L’assessore al Turismo Cristiano Casa e la coordinatrice del club di prodotto Parma City of Gastronomy Mariangela Regazzi hanno accolto i numerosi soci e hanno presentato il percorso.

“Stiamo lavorando molto e abbiamo avuto molti feedback positivi del lavoro svolto finora volto a valorizzare il brand Parma City of Gastronomy come propulsore delle attività di promozione turistica e di internazionalizzazione delle imprese dell’agroalimentare locale. In questi incontri di aggiornamento vogliamo, con il supporto dei Consorzi di Tutela di prodotti, allinearci sulle modalità di promozione dei nostri prodotti e sul sistema di produzione. Un obiettivo fondamentale per la Food Valley è consolidare la nostra rete per creare una visione condivisa del brand. Sarete aggiornati attentamente sugli eventi e i nuovi servizi che attiveremo, stiamo lavorando per migliorare e rendere sempre più adeguati a rispondere alle esigenze della nostra città i collegamenti anche in previsione di Parma 2020. L’attività del Club ci porta ogni giorno a confrontarci e cercare di migliorare sempre” ha introdotto l’assessore Casa.

Dopo l’introduzione dell’assessore la coordinatrice Mariangela Regazzi di Mediagroup98 ha presentato, insieme a Francesca Cardarelli di Omnia Relations, le attività di promozione e ufficio stampa che vengono svolte per la Food Valley e per i soci del club di prodotto, spiegandone modalità e tempistiche. “Gli incontri di aggiornamento” ha inoltre aggiunto “sono stati pensati proprio perché siamo parte di uno stesso progetto, che è il brand Parma City of Gastronomy e dobbiamo farlo insieme utilizzando gli stessi strumenti. Allineare i linguaggi, i metodi operativi, migliorerà qualitativamente il servizio che offriamo ai turisti. Promuovere Parma ed il suo territorio in Italia e all’estero è considerata un’azione strategica, facendo leva su tutto il sistema legato all’eccellenza agroalimentare per valorizzare Parma City of Gastronomy” .

L’idea è quella di far conoscere ed apprezzare il territorio attraverso le sue produzioni tipiche, prolungando i giorni di permanenza dei visitatori, per fare di Parma un punto di riferimento nazionale e internazionale per tutto ciò che riguarda l’agroalimentare, presentandosi come piattaforma a disposizione della comunità gastronomica e dell’agroalimentare. Ed ancora identificare e dare seguito ad eventi specifici di portata internazionale che caratterizzino il territorio.