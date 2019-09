Festival Verdi 2020: ecco il programma

I Lombardi alla prima Crociata, Rigoletto, Macbeth nella versione francese, Ernani, eseguito in forma di concerto, sono le opere in programma al Festival Verdi 2020, anno di Parma Capitale italiana della Cultura.

4 titoli per 4 debutti in 4 giorni consecutivi in 3 luoghi diversi, a Parma e a Busseto.

Il Festival Verdi 2020 inaugura il 24 settembre con I Lombardi alla prima Crociata (repliche 3, 8, 17 ottobre 2020) al Teatro Regio di Parma, che ospiterà anche Ernani, eseguito in forma di concerto, il 27 settembre e il 1 ottobre 2020. Al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto andrà in scena Rigoletto il 25 settembre (repliche il 2, 4, 10, 16, 18 ottobre 2020). Per il secondo anno il Festival Verdi porterà l’opera nel meraviglioso spazio monumentale della Chiesa di San Francesco del Prato che, restituita alla città, ospiterà la nuova produzione di Macbeth, nella versione francese, il 26 settembre (repliche 4, 9, 16 ottobre 2020).

Il programma completo del Festival Verdi 2020 sarà annunciato il 6 febbraio 2020. Sin da ora, singoli spettatori e gruppi organizzati potranno prenotare i biglietti presso la Biglietteria del Teatro Regio di Parma (tel. 0521 203999 – biglietteria@teatreoregioparma.it; groups@teatroregioparma.it). Ai titoli della XX edizione del Festival sarà dedicato il terzo numero del FVJournal, il magazine dedicato al Festival Verdi, a cura di Alessandro Roccatagliati; uno strumento, in due distinte edizioni in italiano e inglese, che consente al pubblico di prepararsi con largo anticipo alle settimane festivaliere d’autunno, offrendo elementi di conoscenza nuovi che affiancano e completano quelli contenuti nei programmi di sala e agli estimatori di Verdi di approfondire i diversi e numerosi aspetti legati alla sua opera.

Parma e Busseto, 24 settembre – 18 ottobre 2020

Teatro Regio di Parma

I LOMBARDI

ALLA PRIMA CROCIATA

24 settembre, 3, 8, 17 ottobre 2020

Teatro Giuseppe Verdi di Busseto

RIGOLETTO

25 settembre, 2, 4, 10, 16, 18 ottobre 2020

Chiesa di San Francesco del Prato

MACBETH

Versione in francese

26 settembre, 4, 9, 16 ottobre 2020

Teatro Regio di Parma

ERNANI

In forma di concerto

27 settembre, 1 ottobre 2020