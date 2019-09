Stazione di Parma: nuovo gestore per il parcheggio auto per i prossimi 10 anni

Area Stazione STU S.p.A comunica che lo scorso 31 Luglio 2019 è avvenuta la sottoscrizione del contratto decennale per la gestione del nuovo parcheggio H ubicato presso la Stazione ferroviaria in Via Villa Sant’Angelo (laterale di Via Europa) con la Società Line S.p.A. con sede legale a Pavia.

Il nuovo gestore, che subentrerà definitivamente nella gestione temporanea del parcheggio della società Infomobility S.p.A. a partire dal 1° ottobre 2019, è un operatore adeguatamente specializzato nella realizzazione e gestione di parcheggi in struttura e nella gestione di servizi di trasporto pubblico e privato, con particolare interesse e propensione ad investire in tutte le modalità legate alla mobilità sostenibile.

La Società confida che l’avvio della nuova fase gestionale dell’infrastruttura – che peraltro verrà da subito riaperta su entrambi i livelli – porterà vantaggi di attrattività e sicurezza a tutta l’area della stazione ferroviaria di Parma. Il servizio di informazioni presente all’interno del parcheggio H non subirà modifiche ed è attivabile direttamente all’interno del parcheggio con le stesse modalità attualmente in vigore.

Per tutte le informazioni sulle tariffe e sugli abbonamenti gli utenti possono chiamare il numero di telefono 800 111717 o vedere il sito www.lineservizi.it; per l’attivazione di convenzioni o fatturazione scrivere all’indirizzo email : PARMA@lineservizi.it.