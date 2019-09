Nuova sede per il Punto Prelievi dell’Ospedale dei bambini

Da lunedì 30 settembre il Punto prelievi dell’Ospedale dei bambini si trova al padiglione Cattani, secondo piano. L’attività raggiunge così l’area ambulatoriale dedicata per intero ai più giovani. Per l’accesso, oltre alle scale, sono disponibili due ascensori che consentono di salire al secondo piano con passeggini e carrozzine. L’ingresso all’Ospedale più vicino resta quello su via Abbeveratoia, di fronte all’Ospedale dei bambini, a cui si aggiunge quello di via Gramsci.

Gli ambienti, rinnovati e riqualificati, sono predisposti con le strumentazioni necessarie all’attività di prelievo e raccolta dei materiali per i bambini e i ragazzi. Il personale assistenziale del Punto prelievi, coordinato da Onelia Rita Facini, organizzerà l’attività con le consuete modalità. Prelievo e raccolta dei materiali – urine e feci – si svolgono dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 11.30. I bambini e i ragazzi che accedono sono accolti ad uno ad uno secondo le singole esigenze per allontanare, se necessario, paura e diffidenza. Nell’area vicina è disponibile uno spazio di attesa. La richiesta può essere programmabile, da eseguire entro una settimana (urgente-differibile) o urgente: in quest’ultimo caso è possibile recarsi direttamente al Punto prelievi con la richiesta urgente del pediatra o del medico di famiglia.

Possono ritirare le risposte i genitori dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14.30. In alternativa, buona parte delle risposte sono disponibili in modo immediato sul fascicolo sanitario elettronico: http://www.ao.pr.it/fascicolo-sanitario-elettronico-fse/