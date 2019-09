Arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti a Noceto

Nel pomeriggio di mercoledì, personale della Squadra Mobile, in ragione dell’incontro di calcio di serie A tra Parma e Sassuolo, effettuava dei servizi nei pressi dei caselli autostradali di Parma Centro e Parma Ponte Taro, al fine di individuare possibili autovetture di tifosi della squadra ospite e valutarne il loro comportamento dal punto di vista dell’ordine pubblico.

Alle ore 16:40, circa, il personale operante notava uscire dal casello di Parma A/15, e dirigersi verso Ponte Taro, un’autovettura Volkswagen Polo di colore scuro, con a bordo tre giovani di cui due uomini e una donna.

Gli operanti, pertanto, procedevano, in via Emilia Ovest, all’altezza dell’Hotel San Marco, a fermare la predetta autovettura, identificando gli occupanti in TEBALDI Giovanni classe ‘99 passeggero seduto sul sedile posteriore, F.G., conducente del veicolo, e V.E., passeggera seduta sul sedile anteriore.

All’atto del controllo, gli operatori appuravano che gli occupanti del predetto veicolo non erano tifosi diretti allo stadio, tuttavia, notavano come questi manifestassero evidenti sintomi di nervosismo e, anche in considerazione dei precedenti specifici di questi, maturava il fondato sospetto che potessero occultare nel veicolo o addosso della sostanza stupefacente e, per tale motivo, si procedeva a perquisizione.

Le predette operazioni di perquisizione, estese anche al veicolo sul quale i nominati in oggetto viaggiavano, consentivano di rinvenire e sequestrare a carico di TEBALDI Giovanni, occultato nei pantaloni, all’interno dell’elastico della caviglia sinistra, un “panetto”, avvolto in cellophane trasparente, di sostanza stupefacente del genere hashish, per un peso complessivo di grammi 97,2.

In esito agli esami speditivi eseguiti sulla sostanza stupefacente sequestrata, presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Parma, e considerati i rapidi tempi di reazione, si presume che siffatta sostanza contenga un elevato principio attivo.

TEBALDI Giovanni, veniva tratto in arresto in flagranza per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. e collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo che tenutosi nella giornata di ieri ha visto il rinvio del processo, con contestuale applicazione dell’obbligo di firma presso la stazione dei Carabinieri di Noceto.

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne – Questura di Parma