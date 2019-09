Emissioni zero in Ospedale per l’ultimo acquisto auto: dopo due Panda, una a doppia motorizzazione metano-benzina e una a Gpl-benzina, oggi il Maggiore sfoggia un’auto elettrica Nissan Leaf senza emissioni. Così gli spostamenti per i servizi aziendali saranno a zero Co2 su città, provincia e regione Emilia-Romagna. Entrano in questo modo nell’area ospedaliera anche due postazioni con stallo per la ricarica delle auto, di cui una nei pressi dell’ingresso di via Gramsci.