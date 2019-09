Sondaggio, primo colpo di scena in Umbria: centrodestra davanti al “Patto civico” M5s-Pd

In Umbria è sfida aperta.

Quando manca poco meno di un mese al primo grande test elettorale dall’insediamento del nuovo Governo (il Conte-bis), i dati del sondaggio Quorum/YouTrend pubblicato oggi, in esclusiva per Agi e primo sul voto umbro, dicono che la corsa per dare il governatore alla Regione sarà un testa a testa tra Donatella Tesei, candidata a capo di una coalizione di centrodestra (Lega-FI-FdI) e Vincenzo Bianconi, candidato espresso dall’alleanza giallo-rossa PD-M5S su cui si regge l’esecutivo nazionale ma per la prima volta alla prova elettorale.

Entrambi i candidati superano il 40% dei consensi, e sono separati da pochi punti: 47,2% per la Tesei, 43,1% per Bianconi.