Le sorelle Gardoni hanno presentato il foulard Parma 2020

In occasione della Settimana della moda si è svolto a Milano l’evento “Chapeau, les Foulards!” organizzato dalle sorelle architette parmigiane Miriam, Teresa e Arianna Gardoni che al fianco di Laura Marelli, titolare della storica modisteria milanese “Gallia e Peter”, hanno presentato una collezione esclusiva di cappelli realizzati con i foulard di seta della collezione Gardoni.

La collaborazione nasce dall’incontro tra lo storico atelier milanese, che ancora oggi realizza meravigliosi copri capi, cappelli ed acconciature prodotti interamente a mano, e il marchio parmigiano delle sorelle Gardoni, che partendo dai dipinti del nonno Vincenzo hanno realizzato i foulards che poi sono stati modellati su maestosi e moderni copri capi scultorei dove i colori, i racconti d’arte e le stampe danno vita ad una nuova eleganza e femminilità. Tutto racchiuso da un linguaggio moderno fatto per donne dinamiche, uniche e determinate che sfidano a testa alta la quotidianità senza mai dimenticare l’importanza dello stile.

In occasione di tale evento è stato presentato in anteprima anche il foulard di #Parma2020, dedicato alla futura Parma capitale italiana della cultura, che racchiude alcune delle opere ad inchiostro di Vincenzo Gardoni ed i simboli della nostra città. Questo accessorio diverrà parte di un ulteriore creazione che “Gallia e Peter”realizzerà in esclusiva per il 2020.

Il foulard diventa così la tela bianca su cui comporre l’opera, cucendo così un connubio di generazioni, l’arte divine, il soggetto di un manifesto artistico per raccontarsi, raccontare ed andare oltre narrando una nuova storia fatta di unicità e “fatto a mano” e dando importanza a quel Made in Italy famoso in tutto il modo, arricchito da talento e creatività che diventano il colante vincente per un nuovo capitolo da scrivere.

Il foulard dedicato a Parma2020 sarà disponibile su ordinazione presso lo showroom delle sorelle Gardoni (B.go del Gallo 2, Parma)

Michele Vignali