Il Ferrari Club Svizzera alla scoperta di Parma

Una carovana di Ferrari fiammanti, da quelle d’epoca ai modelli più moderni, tra le strade che attraversano la Food Valley per poi raggiungere il centro storico di Parma. Il Ferrari Club Svizzera, club ufficiale fondato nel 2001, ha scelto il nostro territorio come location per ospitare il proprio Raduno d’Autunno, organizzato in collaborazione con Parma Incoming, tour operator di incoming di Ascom Parma.

Un percorso alla scoperta della Destinazione Emilia che ha unito il gusto alla cultura, tra visite ai luoghi d’interesse storico di Parma tra cui il Palazzo della Pilotta, il Teatro Farnese, nonché il Duomo e il Battistero, e degustazioni presso aziende del territorio per conoscere prodotti di eccellenza quali Culatello, Parmigiano-Reggiano e Aceto Balsamico. A seguire la visita all’azienda Dallara, a Varano de’ Melegari, realtà del settore automobilistico riconosciuta a livello internazionale.

“27 opere d’arte italiane, a Parma, per anticipare l’anno in cui la nostra città sarà Capitale Italiana della Cultura 2020 – ha affermato Claudio Franchini, Amministratore Delegato di Parma Incoming – È un’occasione per dimostrare come il nostro turismo sia di alto livello. Si tratta infatti di un’offerta turistica particolare perché lega un grande marchio italiano, come quello della Ferrari, alle nostre eccellenze gastronomiche. Offerta apprezzata dal Ferrari Club Svizzera che ha espresso meraviglia per la bellezza del nostro territorio. È inoltre come sempre un’ottima opportunità per rendere il nostro centro storico vivo e attrattivo”.