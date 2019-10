La consigliera comunale di maggioranza del comune di Medesano Daniela Pittari entra in Italia Viva

La Consigliera comunale di maggioranza del comune di Medesano Daniela Pittari comunica la propria adesione al nuovo partito “Italia Viva”.

“Questo progetto politico diviene oggi la casa di noi riformisti, un luogo in cui lavorare coesi per costruire un Paese forte, competitivo, ma anche garantista dei diritti fondamentali di ogni individuo.

La centralità dei diritti civili e sociali rappresenta uno dei punti cardine di questo nuovo partito: il Family Act, la lotta all’evasione fiscale unita ad una riforma fiscale più equa, la riduzione delle tasse sugli stipendi rappresentano il punto di partenza da cui iniziare per costruire insieme le basi di questa esperienza. Anche a Medesano voglio portare questa sfida politica e continuerò il mio lavoro in Consiglio Comunale a sostegno di questa amministrazione”

Insieme a Daniela Pittari anche l’avv. Maria Gualdini aderisce ad Italia Viva ed insieme presentano la nascita del comitato locale.

“Certa, in ogni caso, di una proficua e leale collaborazione per il futuro di Medesano e dell’Italia” ha continuato la Pittari “mi auguro che in tanti ritornino a partecipare alla vita politica con entusiasmo e passione. Abbiamo davanti molte sfide che vogliamo affrontare in un clima positivo e di stimolo reciproco.”

Tutti coloro che vorranno condividere questo percorso, potranno farlo iscrivendosi on line al Comitato Azione Civile Vero Medesano civile dal sito www.comitatiazionecivile.it , o mettendosi in contattatto con Daniela Pittari alla mail danypittari@gmail.com oppure Maria Gualdini alla mail avv.mariagualdini@gmail.com .