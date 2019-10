Sabato 5 ottobre presso il MU di via del Taglio verrà lanciato il Parma Pride e sarà uno dei primi eventi per la raccolta fondi prevista dal comitato organizzatore.

Si preannuncia una grandissima serata dove nella main room ci sarà il DJ Stefano Radda, mentre nel prive’ DJ Prof proporrà musica tecno house . Regista ed animatrice della serata sarà la popolarissima Drag ” la Zia” che con le sue battute pungenti e i suoi toni simpatici ed irriverenti porterà allegria a tutti i presenti.

Parte dell’incasso della serata sarà devoluto per l’organizzazione del Parma Pride 2020 che si svolgerà per le vie cittadine il 13 giugno prossimo. La serata e’ targata Gold Power, un team di giovani che da anni organizza l’intrattenimento artistico nei migliori locali di Parma e Reggio Emilia. Sono tanti e sempre ben partecipati gli eventi che vengono ideati come ” HOT FRIDAY “non solo per un pubblico LGBT, ma per tutti coloro che amano la buona musica , il sano divertimento e le compagnie piacevoli.

La serata e’ titolata WAITING FOR PARMA PRIDE. 2020, e sarà presente come super ospite Lorenzo Pezzotti seguitissimo speaker radiofonico conosciuto per la sua versatilità e originalità; inoltre, ci saranno i GO GO Boys a riscaldare l’atmosfera.

L’ingresso sarà libero, ed e’ solo obbligatorio fare una prima consumazione ed avere in tasca la tessera dei circoli Arci. Grazie a questa partnership il comitato si augura di raccogliere fondi da utilizzare per le numerose spese che si prevedono per realizzazione di un evento che porterà a Parma migliaia di persone. Quindi, pronti, partenza, VIA ad una serie di eventi che coinvolgeranno tutta la città dall’autunno fino a primavera inoltrata, all’insegna dei colori dell’arcobaleno e del rispetto dei diritti LGBT

Raffaele Crispo – Elvis Ronzoni