Arrestato spacciatore in via San Leonardo

Proseguono sotto più fronti i servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile in via San Leonardo, angolo via De Ambris, notava un soggetto noto, tale Onehiaga Augustane Nigeriano classe 1997, fermo, in sella ad una bicicletta.

Al passaggio di un’autovettura condotta da un individuo, gli operatori notavano che i due si scambiavano gesti e che Onehiaga, con la mano lo invitava a seguirlo fino al parcheggio del supermercato Interspar, sedente a Parma in via San Leonardo.

Gli agenti operanti notavano che Onehiaga, giunto nel parcheggio del supermercato, si avvicinava alla predetta autovettura Peugeot 206. Nell’occasione, scendeva dalla bicicletta e saliva a bordo della predetta auto.

Gli agenti operanti vedevano distintamente che Onehiaga estraeva qualcosa dalla bocca ed usciva subito dopo dal veicolo. A quel punto Onehiaga saliva in sella alla sua bicicletta ed andava in via San Leonardo con direzione via De Ambris, dove veniva immediatamente fermato dagli Agenti della Squadra Mobile.

Altro personale, nel contempo bloccava l’acquirente, che veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del genere cocaina per un peso complessivo di grammi 0.6., che dichiarava di aver acquistato dal nigeriano dietro corrispettivo di 40euro.

L’Onehiaga, nell’immediatezza dei fatti, veniva trovato in possesso della somma contante di euro 40,00.

Vista la condotta del soggetto, quest’ultimo veniva tratto in arresto in flagraza per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Il P.M. di turno presso la locale Procura della Repubblica, disponeva che l’arrestato venisse trattenuto presso i locali della Questura di Parma in attesa di giudizio direttissimo. Lo stesso soggetto arrestato veniva altresì denunciato a piede libero per un episodio del tutto simile di cui si era reso responsabile qualche giorno prima, a riprova della sua oggettiva responsabilità rispetto al reato di spaccio di sostanze stupefacenti, il cui provento è il suo unico sostentamento.

Parallelamente, in città, veniva condotta un’attività di controllo straordinario del territorio, che ha visto impiegate quattro auto della polizia di stato ed un’unità cinofila, sempre della Polizia di Stato, proveniente da Bologna.

Durante i controlli, presso il Parco Ducale ed il Parco Falcone e Borsellino, venivano sequestrati un totale di 119gr di Marijuana e 67 gr. Di Hashish, sottraendoli di fatto ad un loro futuro smercio in città. È stata, inoltre, passata al setaccio la zona dell’Oltretorrente, identificando diverse persone(n. 68) e controllando 38 veicoli.

La strategia della Questura è quella di garantire la sicurezza del territorio continuando ad operare su più fronti, anche contemporaneamente, al fine di contrastare con più efficacia possibile il fenomeno dello spaccio.

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne – Questura di Parma