Il Sindaco riceve una delegazione lucana in occasione dell’evento “Quadri Plastici”

Questa mattina il sindaco Federico Pizzarotti ha ricevuto in Municipio una delegazione lucana presente a Parma in occasione dell’evento “Quadri Plastici”, che si terrà in piazza Duomo stasera a partire dalle 20.30 e che vedrà la rappresentazione vivente di opere del Correggio e del Caravaggio.

Il sindaco Pizzarotti ha dato il benvenuto tra gli altri a Vito Summa, sindaco di Avigliano, a Rocco Romaniello, funzionario regionale ufficio sistemi turistici e culturali, e a Domenico Tripaldi, dirigente generale programmazione e finanze della regione Basilicata, accompagnati dalla presidente dell’Associazione Circolo Culturale Lucano Teresa Summa, che hanno spiegato in cosa consiste l’evento e quale tradizione lo caratterizza.

Ad Avigliano infatti, paese lucano a circa 20 km da Potenza, ogni anno (fin dagli anni ’20) si ripete una tra le più suggestive manifestazione proposte d’estate: la Sacra Rappresentazione dei Quadri Plastici.

Per “Quadro plastico” o anche detto “Quadro vivente” si intende una rappresentazione in cui una o più persone immobili riproducono con la posizione del corpo e l’espressione del volto una scena storica/sacra, mitologica, immaginaria o un capolavoro dell’arte figurativa.