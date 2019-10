Stipulata convenzione tra Azienda USL e Terme Baistrocchi

Cresce l’equipe medica delle Terme Baistrocchi.

Grazie ad un accordo stipulato tra l’Azienda Usl di Piacenza e Salus per Aquam – la società che gestisce la struttura di viale Matteotti inizia la collaborazione con il dr. Rodolfo Girardi il quale opererà all’interno del poliambulatorio del Baistrocchi. Il dr. Girardi, professionista presso l’Ospedale di Piacenza, è un chirurgo vascolare oltre che specialista in Chirurgia toracica. All’interno delle Terme Baistrocchi, Girardi sarà a disposizione per visite specialistiche ed indagini strumentali per quanto concerne le problematiche legate alla circolazione sanguigna ed in particolare le flebopatie.

“L’accordo sottoscritto con l’Azienda Usl di Piacenza ci consente di portare a Salsomaggiore un professionista di grande esperienza e competenza. In questo modo siamo in grado di offrire un servizio in più sia ai nostri ospiti, sia alla città di Salsomaggiore e al territorio circostante – spiega la direzione di Terme Baistrocchi – . I nostri trattamenti termali specifici e riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale sono indicati anche in caso di problemi vascolari in considerazione delle riconosciute proprietà terapeutiche e di prevenzione delle nostre acque salsobromoiodiche. Questa collaborazione ci riempie di soddisfazione perché amplifica il campo d’azione della medicina termale offerta dal nostro Centro e pensiamo che questo tipo di sinergia con professionisti di provata esperienza specificatamente riguardo a patologie così diffuse come le flebopatie sia la strada giusta da seguire per dare nuova linfa al termalismo”.