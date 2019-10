Parco Falcone e Borsellino: scoperti marijuana e eroina pura

Venerdì pomeriggio durante il presidio delle aree verdi della città, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato ha scoperto importanti quantità di fiori di marijuana (150 grammi) nascosti tra i cespugli del parco Falcone Borsellino.

Assieme alle sostanze stupefacenti sono stati rinvenuti alcuni sacchetti che, in un primo momento, si pensava contenessero diverse dosi di hashish, ma un esame più accurato della scientifica ha potuto appurare che, in realtà, si trattava di eroina pura (25 grammi) pronta per essere tagliata e smerciata. Il nucleo di controllo ha sequestrato la droga consegnando il tutto agli organi preposti.

Molto soddisfatto del duro colpo agli spacciatori l’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa: “Le continue e costanti operazioni dell’Associazione Polizia di Stato, e della Polizia Locale, fanno sì che possa tornare nelle nostre aree verdi un senso di protezione e di sicurezza. Anche oggi sono state recuperate dosi di marijuana ed eroina pronte per lo spaccio e consegnate alle forze dell’ordine. Bisogna continuare su questa strada mantenendosi ben saldi all’obiettivo: neutralizzare le azioni di chi spaccia morte nelle nostre strade e nelle nostre aree verdi”