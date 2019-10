Sette interventi per difendere dal rischio idraulico Sala Baganza e Felino

Partono nuovi cantieri per la messa in sicurezza di Sala Baganza e Felino, due centri abitati della provincia di Parma che si affacciano lungo il torrente Baganza. Sono sette gli interventi al via, finanziati dalla Regione con 1,6 milioni di euro. Già nelle prossime settimane partiranno i lavori per quattro opere da 400 mila euro per il consolidamento delle difese spondali, la rimozione del materiale trasportato dal fiume e la protezione delle prese di prelievo dell’acqua a servizio dell’acquedotto.

Altri tre interventi sono in progettazione per un totale di 1,2 milioni di euro: oltre al miglioramento dell’efficienza idraulica dei rii minori, comprendono due importanti lavori da mezzo milione ciascuno finanziati nel mese scorso a Felino e Sala con il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico. Ad annunciare gli interventi è stata l’assessore regionale alla Difesa del suolo e protezione civile, Paola Gazzolo, che questa mattina ha incontrato a Felino i sindaci dei due comuni del parmense – Elisa Leoni (Felino) e Aldo Spina (Sala Baganza) – per fare il punto sulla messa in sicurezza del territorio.

«Proprio nei prossimi giorni- ha ricordato Gazzolo- ricorrerà il quinto anniversario dell’alluvione dell’ottobre 2014: da allora non si è mai fermato l’impegno della Regione per accrescere la sicurezza dell’intera asta fluviale del Baganza e del nodo idraulico di Parma e Colorno. Con i nuovi lavori in programma sale a quasi 2 milioni 300 mila euro il totale degli investimenti realizzati tra Felino e Sala a partire dal 2015, con 33 cantieri, quasi tutti già conclusi».



Gli interventi in progettazione

Tra le opere in corso di progettazione sono rilevanti due interventi a Felino, per un totale di 700 mila euro. Riguardano il primo, il ripristino della sezione di deflusso di alcuni rii – tra cui Castello, Silano, S. Ilario – in località Gallignana (150 mila euro) e, il secondo, la realizzazione di un’arginatura lungo la sponda destra del Baganza (550 mila euro), parte di un progetto più ampio dal valore complessivo di 1 milione 800 mila euro che comprende anche il risezionamento del Rio Bertone a San Michele Gatti (1,25 milioni).

Tra Parma e Sala Baganza si sta inoltre progettando il primo stralcio di interventi di sicurezza idraulica con l’acquisizione aree private che già costituiscono arginature esistenti (500 mila euro). «In questo pacchetto di lavori promossi dalla Regione Emilia-Romagna- dichiara il sindaco di Sala Baganza, Spina- cogliamo il segnale di attenzione che avevamo chiesto per l’intero bacino del torrente Baganza, riguardo alla realizzazione di opere nel tratto a monte e a valle della futura cassa di laminazione. Interventi volti a garantire la manutenzione e la messa in sicurezza dei nostri insediamenti».

Soddisfazione è espressa anche dal sindaco di Felino. «La messa in sicurezza del Baganza e dei rii minori- ha rimarcato Leoni- è una priorità condivisa di Regione e Comuni: gli interventi svolti e quelli in programma sono il risultato di un eccellente lavoro di squadra per la realizzazione di un’opera in grado di scongiurare eventi calamitosi, purtroppo sempre più frequenti. È importante realizzare interventi in un’ottica di prevenzione per tutelare l’ambiente e, soprattutto, la popolazione».



Le opere finanziate dal 2015 a Sala Baganza e Felino

A Sala Baganza dal 2015 sono stati finanziati 25 cantieri per quasi 1 milione di euro. Due sono in fase di appalto e saranno avviati nei prossimi mesi: il ripristino delle difese spondali sul torrente Baganza a San Vitale, necessario per proteggere le prese di captazione delle acque dell’acquedotto (100 mila euro) e le opere di manutenzione lungo il Baganza, nel capoluogo e a valle del ponte sul fiume (130 mila euro). Già consegnati i lavori di manutenzione a S. Vitale Baganza e a Limido per 115 mila euro.

Tutti gli altri cantieri finanziati sono già conclusi e comprendono, tra l’altro, il ripristino di difese spondali del torrente Baganza (45 mila euro), anche a protezione del centro sportivo (20 mila); la riduzione del rischio idraulico che grava su strade comunali (100 mila); vari interventi di ripristino della viabilità (5 mila), il miglioramento dell’officiosità idraulica del Rio Case Giorgi (5 mila), la riparazione di opere idrauliche a Limido (45 mila) e a S. Vitale Baganza (50 mila).

A Felino, sempre dal 2015, la Regione ha finanziato sette interventi per oltre 800 mila euro. La maggior parte delle risorse – 700 mila euro – sono destinate ad interventi in fase di progettazione. Si tratta del ripristino del deflusso di alcuni rii (tra i quali Castello, Silano, S. Ilario) in località Gallignana per 150 mila euro e del primo stralcio delle opere di difesa di Felino e S. Michele Gatti, con la realizzazione di una difesa spondale e arginatura in sponda destra del torrente Baganza. I lavori si completeranno con un ulteriore lotto da 1 milione 250 mila euro, in attesa di finanziamento nazionale, che comprenderà anche il risezionamento del Rio Bertone in località San Michele Gatti, oltre a interventi in sponda sinistra sul Baganza. In totale sono 1 milione 800 mila euro.

Superano quota 100 mila euro le risorse destinate a 5 interventi già conclusi nei mesi scorsi: riguardano i lavori di riduzione della frana che interessa la strada Barbiano-Poggio di S. Ilario Baganza” (25 mila euro), lo spurgo di fognature e la pulizia straordinaria di immobili comunali (8 mila euro) e la sistemazione della difesa spondale che protegge le prese dell’acquedotto, nel torrente Baganza (50 mila). Infine è di 25 mila euro la somma investita per la rimozione di materiale nell’alveo del torrente Baganza, vicino ai pozzi che alimentano la rete idrica di Felino.