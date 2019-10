Iren aderisce al Comitato per la rigenerazione dell’area Spip

Nei giorni scorsi è stato costituito, su iniziativa di un gruppo di aziende che hanno la propria sede o una sede produttiva nell’area SPIP di Parma, tra le quali Iren Ambiente, un Comitato che ha lo scopo di promuovere la rigenerazione dell’Area Produttiva Nord della città di Parma (ad oggi denominata SPIP) ed aree ad essa limitrofe.

Il Comitato si ripropone di operare attraverso attività coordinate per l’individuazione di strategie condivise di sviluppo sostenibile, di valorizzazione e cura dell’area, di promozione dei servizi comuni alle realtà economiche insediate, nonché di sostegno alla ricerca, alla formazione e al welfare delle donne e degli uomini che operano nell’area, favorendo la relazione con il territorio e il confronto tra Enti Pubblici e privati.

Il Comitato ha assunto la denominazione di Comitato per la rigenerazione dell’Area Produttiva Nord della Città di Parma ed ha lo scopo di promuovere scenari strategici condivisi dalle realtà economiche ivi operanti in un’ottica di sviluppo sostenibile per l’area e di favorirne la realizzazione, con la finalità di un continuo e progressivo miglioramento della vivibilità per gli utenti della stessa. Sarà compito del Comitato identificare e promuovere progetti finalizzati a:

favorire la riconoscibilità dell’area sul territorio, l’orientamento interno e l’identificazione degli spazi privati e collettivi

migliorare la sicurezza della mobilità pedonale, ciclabile e su ruote

mettere in sicurezza le aree del quartiere anche attraverso il controllo degli accessi

riqualificare il verde e gli spazi pubblici

valorizzare una rinnovata identità del comparto a vantaggio delle aziende insediate e capace di attrarre nuove realtà economiche

promuovere l’elaborazione di un nuovo nome per l’area e di una immagine coordinata coerente con gli obiettivi del progetto strategico

offrire servizi collettivi e di welfare aziendale condivisi

favorire attività per una fruizione degli spazi anche oltre gli orari lavorativi

attivare un coordinamento che possa sviluppare nel tempo la progettualità integrata in un percorso progressivo di sviluppo insediativo, ambientale e sociale dell’area.

Ombretta Sarassi di OPEM è stata nominata Presidente del Comitato. Rappresentante di Iren Ambiente nel Comitato è stato designato Mauro Pergetti.

Il Comitato avrà il compito di confrontarsi con gli enti pubblici territoriali e promuovere la realizzazione di opere nell’area, tra le quali figurano il progetto Ecodistrict (ad esempio nella metodologica di sviluppo progettuale e nella scelta delle essenze arboree) con la finalità di coordinamento generale e promozione del progetto all’interno della candidatura al Green Capital Award del 2022 della città di Parma; ed anche i progetti pubblici in corso sull’area quali rotonde, bretella autostrada/comparto, parcheggio su Asolana, la riqualificazione delle ‘vasche di espansione’ del sistema raccolta acque bianche interne al comparto.

