“Il Governo PD-5Stelle toglie ben 63 dei 64 milioni ottenuti dalla Lega per la realizzazione del nuovo ponte Colorno-Casalmaggiore. Dal Mit arriva il via libera al solo progetto di fattibilità mentre i fondi per la costruzione del nuovo ponte vengono rinviati a data da destinarsi. Dopo le continue sollecitazioni della Lega e i rinvii dell’ex Ministro Toninelli, il governo giallo-rosso si è deciso ad inviare alla Conferenza unificata il decreto interministeriale di ripartizione del Fondo per la realizzazione di nuovi ponti sul Po – cioè i 250 milioni di euro messi nero su bianco grazie all’emendamento della Lega in legge di bilancio – tra i quali il nuovo Ponte tra Colorno e Casalmaggiore divenuto prioritario grazie a un mio ordine del giorno approvato nella stessa sede. Al momento viene però previsto il solo progetto di fattibilità tecnica ed economica, cioè solo un pezzo di carta, senza che siano assegnate tutte le risorse per la realizzazione dell’opera: questo non è un bel biglietto da visita del nuovo governo.

Se il buongiorno si vede dal mattino, c’è poco da essere fiduciosi. I cittadini e il territorio attendono da anni fatti concreti come quelli della Lega che aveva ottenuto l’ok del Mit al finanziamento di 64,310 milioni di euro, pari all’intero costo per la realizzazione della nuova infrastruttura. Il nuovo Governo invece oggi lo riduce all’importo per la sola progettazione, così come ha dichiarato il Viceministro al MIT, Cancelleri. Questa è la differenza: con la Lega al governo si realizzava il ponte, con il governo giallorosso si finanzia la sola progettazione rinviando la costruzione a chissà quando. L’attuale ponte durerà non più di 10 anni ed è fondamentale, per la vita e l’economia di almeno 3 province, che il nuovo ponte sia realizzato al più presto. Dopo i ritardi e i No di Toninelli, ecco il primo grande No del Ministro De Micheli”.



Così la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli, segretario della Commissione Finanze, in merito alla risposta del Governo nella persona del Viceministro Cancellieri (M5S) all’interrogazione in Commissione sullo stato dell’arte del nuovo Ponte tra Colorno e Casalmaggiore.