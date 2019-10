Ottimi risultati per i dipendenti-atleti dell’Università di Parma la campionato nazionale di podismo

L’Università di Parma primeggia anche nello sport. Ottimi risultati sono arrivati nella “spedizione” di Ateneo al XXXI Campionato Nazionale di Podismo per dipendenti universitari che si è tenuto nei giorni scorsi a Pescara, organizzato dal Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano dell’Università degli Studi di Chieti-Pescara. L’Università di Parma ha partecipato con dieci atleti dipendenti.

Molti i risultati importanti per la squadra del nostro Ateneo in una competizione che ha visto la partecipazione di 19 Università, per un totale di 221 atleti, 143 nella competizione maschile di 8,5 km e 78 nella competizione femminile di 5 km.

Nonostante fossero in numero ridotto, i nostri atleti hanno conquistato tutti delle ottime posizioni che hanno consentito alla nostra Università di raggiungere una posizione onorevole in rapporto al numero dei partecipanti, contribuendo al buon risultato della squadra nella graduatoria finale ottenendo un 7° posto nella Classifica Generale di Ateneo e un 2° posto nella Classifica Ateneo di merito, grazie alle 5 coppe vinte.

Roberta Maestri ha conquistando il gradino più alto del podio, prima donna in assoluto, campionessa nazionale, nella classifica generale. Altri premi nelle rispettive categorie: Andrea Fabbri primo nella SM70, Giovanni Guareschi primo nella SM50, Roberta Olivieri seconda nella SF50 e Federica Picelli quinta nella SF50. Ottimi piazzamenti di categoria anche per Alfonso Fusaro sesto SM50, Mirella Zullo ottava M45, Davide Grassi tredicesimo SM45, Elviro Fusco diciottesimo SM45 e Armando Vannucci ventunesimo SM50.

La trasferta organizzata dal Centro Sociale Universitario ha permesso di trascorrere dei bellissimi momenti di aggregazione all’insegna dello sport e dell’amicizia, per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità universitaria, condividendo con i colleghi di tutta Italia i sani principi e gli importanti valori che lo sport insegna.