Ritorna “Vignaioli e territori s’incontrano a tavola” della Wine And Food Academy

Ritorna “Vignaioli e territori s’incontrano a tavola” organizzata dalla Wine And Food Academy nei locali di Arte & Gusto, rassegna enogastronomica inserita nel ricco calendario di eventi che caratterizzano la stagione 2019- 2020. La rassegna gode del patrocinio del Comune di Parma, Regione Emilia Romagna e Consorzio del Parmigiano Reggiano.

La formula prevede una cena di gala dove il vignaiolo spiega l’azienda e il suo territorio, mentre un grande esperto spiega i vini della cantina protagonista.

Il prossimo appuntamento è fissato per Mercoledì 16 ottobre ore 19,30 e prevede come ospite la Cantina Planeta. A spiegare l’azienda e i territori sarà presente, Sante Planeta patron e direttore commerciale, mentre Giancarlo Gariglio, curatore della “Guida Slow Wine” di Slow Food illustrerà le caratteristiche dei vini.

Spetterà poi alla brigata di Arte & Gusto, guidata dallo Chef Alfonso Francese, il compito di interpretare questi sapori di terre lontane, unite al piacere per la convivialità e la buona tavola, preparando un menù da abbinare ai vini del territorio protagonista della serata.

Planeta è un produttore di vino che eredita la storia di diciassette generazioni. Un lungo viaggio nel tempo ma anche attraverso la Sicilia – autentico continente vinicolo – in cinque dei suoi territori più rappresentativi: Menfi, Vittoria, Noto, Etna e Capo Milazzo. In ciascuno di essi Planeta ha condotto un’attenta ricerca, che ha spaziato dall’adattabilità delle varietà internazionali ai vitigni autoctoni, fino alle varietà reliquie.

Alle attività in campo vitivinicolo si accompagnano la produzione di olio Dop, quelle nel campo dell’ospitalità e l’impegno per la cultura: un vero e proprio mosaico di progetti pensato per far vivere al meglio “l’Esperienza Sicilia”. Etica della produzione e rispetto dell’ambiente, del paesaggio e della cultura di ogni luogo, anche attraverso un’agricoltura sostenibile e duratura, cantine perfettamente integrate nel paesaggio sono i valori che guidano l’azione dell’azienda.

Giancarlo Gariglio classe 1975, Nel 2001 approda alla corte di Carlo Petrini e dello Slow Food di Bra, collabora alla nascita e alla crescita del sito internet dell’associazione gastronomica. Con il trascorrere del tempo cresce il suo forte amore per il vino e per la cultura contadina che lo accompagna. Inizia a far parte delle commissioni regionali di degustazioni della guida Vini d’Italia (Gambero Rosso – Slow Food), per poi entrare a far parte in pianta stabile delle commissioni finali che assegnano i Tre Bicchieri. È il curatore dell’edizione 2008 della Guida al Vino Quotidiano di Slow Food Editore. Dal 2003 ad oggi scrive e collabora con diverse testate, oltre alla rivista Slow Food di cui è stato redattore, con La Stampa di Torino, il Manifesto, Famiglia Cristiana e la Repubblica. Nel 2007 organizza l’evento Vignerons d’Europe a Montpellier in Francia. Grazie anche a questa esperienza, è tra i fondatori il 29 luglio del 2008 della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (FIVI).

Wine and Food Academy nasce a Parma nei locali di Arte & Gusto e vuole essere un luogo deputato per avviare una discussione sul buon vino e sul buon cibo, contribuendo ad alimentare il dibattito sull’enogastronomia di qualità a Parma Città Creativa per la Gastronomia UNESCO, grazie al coinvolgimento di giornalisti, produttori di vino, food maker, influencer e imprenditori che hanno una storia da raccontare.

Il momento è anche conviviale con assaggi dei prodotti simbolo del made in Italy: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, malvasie e altri vini dei Colli di Parma.