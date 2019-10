I nuovi sacchi gialli del Centro Storico per la raccolta differenziata avranno il codice a barre

A breve saranno consegnati i nuovi sacchi gialli per la raccolta della plastica ai parmigiani residenti in centro storico e Oltretorrente.

Un’iniziativa che interesserà 23.000 cittadini e circa 13.000 utenze domestiche che vuole essere un deterrente per i conferimenti non corretti e gli abbandoni. “Da domani saranno in azione squadre di informatori porta a porta che consegneranno alle famiglie la fornitura annuale di sacchi gialli con il codice a barre.” Ha spiegato Livio Ramolini responsabile Comunicazione Territoriale Area Emilia Iren “Fino alla fine dell’anno potranno essere usati anche quelli senza, dal 1 Gennaio 2020 sarà invece obbligatorio l’utilizzo di quelli con il codice. La loro esposizione rimane invariata dalle 19,30 alle 21. “

Per i sacchi gialli rimane invariata anche la funzione di raccogliere plastica, contenitori, bottiglie e flaconi, e contenitori tipo Tetra Pak. I nuovi sacchi saranno dotati di codice a barre associato all’utenza dell’intestatario della bolletta rifiuti, ma il servizio di raccolta RIMANE GRATUITO.

La novità permetterà di identificare l’utenza alla quale il sacco è associato e contrastare con più efficacia eventuali fenomeni di abbandono. Si parte dal centro storico, per tutelare il decoro dell’area nel cuore di Parma, luogo di vita e lavoro di tanti residenti, ma anche immagine di tutta la città.

“Un’iniziativa compresa nel bando di Atersir attualmente in essere, ma attuata per essere a regime con l’inizio del 2020, nel nostro anno da Capitale” Ha sottolineato Tiziana Benassi Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Parma “per rendere ancora più bella Parma per le iniziative e i turisti che verranno in città”.

Nel centro storico sono anche collocate 5 Mini Ecostation. Postazioni dove è possibile conferire residuo e plastica, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con tessera sanitaria o Ecocard. Le istruzioni sono riportate direttamente sulle Mini Ecostation

Si ricorda anche cosa metter nei sacchi:

• piatti e bicchieri in plastica

• bottiglie di plastica per bevande

• flaconi dei prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa

• borsine di plastica

• pellicola per alimenti

• tappi in plastica

• vaschette in plastica o polistirolo per alimenti

• appendiabiti in plastica

• lattine per le bevande e per l’olio

• scatolette

• tappi a vite e a corona

• vaschette in alluminio per alimenti

• poliaccoppiati o cartoni per liquidi (tipo Tetra Pak)

Non è opportuno invece inserire:

• posate in plastica • giocattoli

• custodie per cd e dvd

• imballaggi o contenitori pieni o molto sporchi (ad es. vasetto pieno di yogurt).