Italian Sounding, Campari (Lega): “Conte falso come il Parmesan”

Dura protesta della Lega in aula contro Conte ricordando quanto l’Italian Sounding, la vendita di prodotti che sembrano italiani ma che non lo sono faccia male al Paese. Si stima che costi all’Italia oltre 90 miliardi l’anno. I senatori leghisti hanno esposto cartelli con la scritta “Falso” durante il dibattito in seguito dell’informativa a Palazzo Madama sul prossimo Consiglio Europeo e protestato duramente tanto da far sospendere l’aula.

Per Maurizio Campari, senatore leghista “ Il Governo Pd/5Stelle ha abbassato la guardia nella lotta alla contraffazione. Il pericolo dei dazi che incombe sull’Italia aumenta il pericolo visto che dove i nostri prodotti autentici faticano ad arrivare vengono subito sostituiti da quelli fake. Conte ha tradito la volontà popolare e non tutela gli interessi degli italiani per questo oggi gli abbiamo ricordato cosa pensiamo di lui. È falso come il Parmesan, quella sottospecie di formaggio che vergognosamente vendono nel mondo spacciandolo per Parmigiano Reggiano”