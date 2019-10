Taglio del nastro per il rinnovato nido d’infanzia Le Nuvole.

Si sono conclusi i lavori di miglioramento sismico, riqualificazione energetica e sistemazione del verde del nido d’infanzia “Le Nuvole”.

La scuola oggi si presenta completamente rinnovata e accogliente, uno spazio confortevole sicuro ed al passo con i tempi. L’intervento si inserisce nel progetto generale avviato nel 2012 dal Comune e denominato “Scuole sicure”, con un investimenti complessivi, spalmati su più annualità, a partire dal 2012, pari a 49 milioni di euro di cui 13 milioni per i progetti operativi legati al 2019, per la messa in sicurezza sismica, energetica, adeguamento incendi e rimozione amianto di nidi e scuole di infanzia, primarie e secondarie di primo. Gli interventi nelle scuole sono stati programmati in sinergia tra l’Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Alinovi, e l’Assessorato ai Servizi Educativi, guidato da Ines Seletti.

Al momento, oltre agli assessori, hanno presenziato il consigliere comunale Stefano Fornari ed il capitano Azzurra Ammirati in rappresentanza del Comando Provinciale dei Carabinieri.

“La scuola è oggi più sicura da un punto di vista sismico e grazie alla riqualificazione energetica sono stati abbattuti di circa il 45 % i costi energetici stessi, con considerevoli risparmi in bolletta per il Comune – ha spiegato l’Assessore Michele Alinovi – . Parma si è candidata a European Green Capital per il 2022 e gli interventi attuati in questa scuola rientrano fra quelli volti a promuovere la sostenibilità ambientale. L’attenzione del Comune all’edilizia scolastica rappresenta una missione. Ringrazio i tecnici di Parma Infrastrutture, per aver gestito il cantiere che si è articolato in più annualità. Grazie al personale dei Servizi Educativi del Comune, agli insegnanti, a genitori, progettisti e imprese che sono intervenute”. L’esecuzione dei lavori è avvenuta da parte delle ditte: Pro Service Costruzioni e Se.Ma Costruzioni Srl, la parte a verde è stata curata dalla coop Quadrifoglio.

Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Servizi Educativi, Ines Seletti. “Continua l’impegno dell’Amministrazione – ha rimarcato l’Assessore – per permettere ai bambini di essere educati al meglio in scuole sicure, in un bell’ambiente, contraddistinto, in questo caso, anche dalla presenza di un’ampia e funzionale area verde”.

L’intervento al nido d’infanzia “Le Nuvole” è stato completato con il rifacimento dell’area verde esterna, un’area funzionale all’attività didattica ed ai momenti ludico ricreativi così importanti per la fascia di età dei bambini che frequentano il nido. E’ stato rifatto il prato con un nuovo impianto di irrigazione e la recinzione è stata rivista rendendola più sicura anche per i bambini grazie al posizionamento di pannelli metallici.

Gli interventi messi in atto nella scuola sono stati suddivisi in due stralci. Con costi complessivi pari a 900 mila euro e sono stati eseguiti a cura di Parma Infrastrutture Spa che si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.

Il grosso dei lavori si è svolto durante l’interruzione delle attività didattiche nel periodo estivo in modo da garantire ai bambini stessi la continuità didattica.

Nel 2017, in estate, sono stati portati a compimento i lavori inerenti il posizionamento dei pali di fondazione dell’esoscheletro, realizzato nel 2018.

Nel 2018, è stato completato l’esoscheletro in cemento armato esterno alla scuola: oggi il fabbricato è in grado di resistere a sismi di forte intensità. Inoltre sono stati attuati gli interventi di riqualificazione energetica con la realizzazione del cappotto termico e della nuova facciata.

Il completamento delle aree verdi ha concluso il progetto, che è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione di insegnanti, genitori ed alunni per una scuola che è oggi, più bella, più sicura da un punto di vista sismico e con condizioni ambientali decisamente migliori, grazie agli interventi attuati.