Cambiamo! Parma alla manifestazione del centrodestra a Roma

Anche Cambiamo!, il movimento fondato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, era oggi in piazza San Giovanni per dire no al governo giallorosso, il “governo delle tasse” di Pd, 5 Stelle e Renzi.

Presente anche una delegazione di Cambiamo! dalla provincia di Parma guidata da Francesca Gambarini, componente del comitato nazionale del partito, e formata da numerosi simpatizzanti e consiglieri comunali, tra cui il fidentino Giuseppe Comerci e il bussetano Nicolas Brigati. “Oggi siamo in piazza con altre migliaia di italiani per no a questo Governo. Un Governo che si preparare a varare una stangata che colpire soprattutto le partite iva, cioè coloro che lavorano con passione e dedizione 12 ore al giorno e rappresentano l’Italia che produce. Senza contare tutte le piccole tasse nascoste nella manovra che colpiranno le famiglie – spiega Gambarini – . Noi non ci stiamo. Non si può fare finta di niente davanti a questo scempio. Noi siamo per un’Italia in cui chi lavora e produce viene sostenuto dallo Stato e dove le famiglie non devono usare i frutti del loro lavoro solo per pagare le tasse.

Le migliaia e migliaia di persone presenti in piazza ci fanno capire che gli italiani sono stanchi di questi sinistra capace solo di tassare ed aumentare la burocrazia. Noi in Emilia siamo già al lavoro per liberare la nostra Regione dal sistema di potere della sinistra: la piazza di oggi è una grande iniezione di entusiasmo. Cambiamo! c’è”.