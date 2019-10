La squadra di Italia Viva Parma alla Leopolda 10: “Se Renzi decide, siamo pronti a correre per le regionali in Emilia Romagna”

La squadra di Italia Viva Parma era a Firenze capitanata dai coordinatori di alcuni dei nove comitati nati in città e in provincia in questi mesi: Annalisa Albertazzi, Daniela Pittari, Raffaele Pizzati, Pietro Praticò, Carlotta Ricchetti e Francesco Zanaga.

I comitati sono riusciti a portare alla Leopolda 10 un nutrito gruppo di oltre trenta persone che hanno partecipato alla tre giorni fiorentina.

Parma si è contraddistinta non solo con l’intervento dell’ottimo sindaco Nicola Cesari dal palco, ma anche con tante donne e uomini, di età ed esperienze diverse, che, con serietà ed entusiasmo, in fila dalle prime ore dell’alba hanno voluto essere presenti alla decima edizione della Leopolda un’edizione che rimarrà nella storia per una straordinaria e convinta partecipazione di migliaia di persone da tutta Italia.

“Domenica sera siamo tornati a casa stanchi ma con un grande sorriso. La Leopolda 10 è stata un segnale fortissimo e adesso abbiamo due cose da fare: prima di tutto continuare il cammino iniziato in questi mesi per costruire la nostra “grande casa aperta” e poi far vincere Stefano Bonaccini alle prossime elezioni regionali” così afferma Francesco Zanaga e continua

“A Parma siamo pronti e se Matteo Renzi deciderà di presentare ItaliaViva alle elezioni in Emilia Romagna, noi corriamo! Italia Viva deve essere merito, scelte radicali e coraggio, solo da questi principi si può partire per migliorare il benessere collettivo e guardare con fiducia al futuro”.

I comitati si sono dati appuntamento per martedì 29 a Parma proprio per iniziare a ragionare su questa nuova fase.

Per mettersi in contatto e trovare tutte le informazioni basta andare sulla pagina Facebook Italia Viva Parma o scrivere alla mail ritornoalfuturo.parma@gmail.com e whatsapp al numero 3703006657.

Per chi vuole iscriversi ad Italia Viva deve farlo dal sito www.Italiaviva.it