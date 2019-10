Casa Nebbia 2019 e November Porc, le emozioni della terra in una mostra multisensoriale

Esperienze olfattive, visive, uditive e tattili: il pubblico diventa protagonista lasciando una traccia indelebile del suo passaggio e arricchendo a sua volta l’esposizione. Inaugurerà domenica 3 novembre alle 16 nella sala delle Scuderie della Rocca dei Rossi “Casa Nebbia 2019”, la mostra multisensoriale organizzata dall’Amministrazione comunale di San Secondo Parmense in collaborazione con Strada del Culatello e Associazione Culturale Everelina, evento collaterale di November Porc che proseguirà fino a domenica 8 dicembre.

Attraverso la nebbia, l’agente atmosferico che caratterizza la Bassa nel mese di novembre e che ispira la manifestazione “Novembre Porc (Speriamo ci sia la nebbia…)”, si trasmetteranno al pubblico le emozioni di questa terra: Casa Nebbia, una mostra non soltanto espositiva, è un vero e proprio percorso sensoriale che si snoda tra le immagini della nebbia fotografate sia da professionisti che da amatori e l’esposizione di prodotti locali come spalla cotta e bottiglie di Fortanina.

Questa idea trae ispirazione dal fatto che “Casa Nebbia”, nata nel 2018, vuole essere qualcosa di più di un’esposizione temporanea: arricchitasi di contenuti nel corso dell’anno, è diventata un vero e proprio contenitore culturale; nel mese di settembre ha ospitato nei locali della Rocca dei Rossi la summer school “Scuola Nebbia”, quindici giorni in cui studenti di qualsiasi età si sono cimentati in una serie di attività laboratoriali che hanno spaziato dalla scrittura creativa, alla musica, alla grafica, al teatro, guidati da un team di docenti di altissimo livello; i racconti che sono stati raccolti proprio durante “Scuola nebbia” hanno trovato spazio nel volume “Casa Nebbia – Scuola nebbia volume I” edito da Alter Erebus, che sarà presentato proprio in occasione dell’inaugurazione di casa Nebbia.

La mostra ad ingresso gratuito sarà aperta al pubblico ogni sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; sono previste visite guidate speciali dedicate alle scuole da prenotare scrivendo a everelina@virgilio.it

L’arte sarà il filo conduttore di “casa Nebbia” durante tutto il mese di apertura: oltre alla visita alla mostra, ogni domenica sarà offerto gratuitamente uno spettacolo.

Domenica 10 novembre, ore 17: Reading Musicale di Scuola Nebbia con la voce di Lia Selvi. La giovane cantante e note acustuche accompagneranno i racconti di alcuni degli autori di “Casa nebbia – Scuola Nebbia Vol. I”.

Domenica 17 novembre, ore 17:” La vita è una beffa”, spettacolo di e con Daniele Parisi. L’attore romano, vincitore di due premi internazionali del cinema, propone uno “spettacolo punk per un pubblico mezzo addormentato”.

Domenica 24 novembre, ore 17: Armonie nebbiose di Q Ensamble. Un progetto che compone musica per eventi particolari improvvisando in libera ispirazione.

Domenica 1 dicembre, ore 17: Extrasy presenta “Testi e tasti”. I testi di Elisa Bertuccioli traggono sempre ispirazione da una singola parola che si trasforma in racconto; i tasti di Luca Adorni accompagnano la lettura.

Sabato 7 dicembre, ore 17: “Storia generale” e “I 100 anni dall’acquisto della Rocca dei Rossi”. Casa Nebbia si concluderà con un duplice richiamo alla storia: la prima parte dell’incontro sarà dedicata alla presentazione del manoscritto cinquecentesco “Storia generale” di Giovan Girolamo de’ Rossi, trascritto da Pier Luigi Poldi Allaij e Guido Perra; la seconda parte dell’incontro sarà curata da Cesare Pezzarossa che presenterà documenti e testimonianze di uno dei momenti più importanti della storia di San Secondo: l’acquisto da parte del Comune della Rocca dei Rossi.