Rischio chiusura Lavanderia La Salsese, Rainieri: “In pericolo oltre 50 posti di lavoro”

“La Lavanderia La Salsese rischia la chiusura”. L’allarme lo ha lanciato con una interrogazione in Regione il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega, Fabio Rainieri.

“Con la riorganizzazione che sarebbe nelle intenzioni della nuova proprietà, ci sarebbero più di 50 posti di lavoro a rischio, tra licenziamenti e ricollocazioni difficili nello stabilimento di Coltaro di Sissa, raggiungibile solo con mezzi privati e a un’ora di distanza da Salso. Esse riguarderebbero personale composto per lo più da donne non lontane dalla pensione che vivono tra la città termale e i suoi dintorni – ha proseguito il consigliere regionale leghista – Salsomaggiore non si può permettere un altro colpo così duro dopo le sventurate gestioni pubbliche del termalismo e le successive iniziative imprenditoriali private che o sono molto riduttive o addirittura fallimentari. E le amministrazioni regionali attuale e precedenti, sempre a guida PD, avrebbero il dovere anche morale di attivarsi per evitare un nuovo disastro occupazionale oltre che economico in quel territorio, visto che nella stessa gestione del termalismo hanno chiare responsabilità, sia quello pubblico a cui hanno attivamente partecipato, sia quello privato che hanno avvallato e sostenuto in vari modi”.