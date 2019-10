Regionali Emilia Romagna, Lega: “Il Presidente di Federcaccia candidato col Pd e alleato al partito anticaccia M5S?”

“Apprendiamo con stupore che il presidente della Federcaccia Emilia Romagna, Massimo Bulbi, sarebbe in predicato di candidarsi col Pd. Ci chiediamo come possa convivere un’eventuale candidatura del presidente di un’associazione venatoria (che ha una tradizione super-partes) con l’asse tra il Pd e il partito dell’anticaccia, il M5S”. Così il deputato Guglielmo Golinelli e il capogruppo della Lega in Regione Stefano Bargi.

“Dispiace vedere che il presidente di un’autorevole associazione venatoria, che sappiamo non essere schierata e con la quale i rapporti sono cordiali, culli l’idea di schierarsi scegliendo un partito che flirta, tanto a livello nazionale, quanto in diversi territori, con un il Movimento Cinque Stelle che ha tra i propri fondatori esponenti che si sono espressi per l’abolizione della caccia”. “Come si possono difendere gli interessi del movimento venatorio se si sta con chi vorrebbe cancellare questo movimento?”.