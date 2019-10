Occhi (Lega): “Piste ciclabili disastrose, il Comune faccia le manutenzioni”

“Buche, sterpaglie ovunque, pavimentazione sconnessa, segnaletica a terra invisibile e cartelli divelti o coperti anche in punti pericolosi: da molto tempo denunciamo, sia in Consiglio che sulla stampa, che a Parma km e km di piste ciclabili versano in condizioni disastrose, dimostrando la scarsa attitudine alla manutenzione di questa amministrazione che pretende di candidare la città a capitale Green europea”, dice Emiliano Occhi, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale.

“Uno scandalo sotto gli occhi di tutti e per cui riceviamo dai cittadini continue segnalazioni che rimangono senza risposta. C’è forse qualche problema nella gestione del global sulla manutenzione ordinaria? Forse dare qualche chance in più di lavoro alle imprese artigiane locali potrebbe garantire più cura e amore per il territorio?”, chiede l’esponente del Carroccio.

“Se Parma vuole essere una città veramente Green – conclude Occhi – il sindaco dovrà fare di più: invece di andare alla ricerca dell’ennesima patacca di latta da aggiungere al medagliere delle vanità o di farsi fotografare in piazza negli scioperi studenteschi, il sindaco Pizzarotti dovrebbe iniziare a occuparsi di questioni reali tra cui il pessimo stato delle piste ciclabili. Si è mai vista una capitale Green europea con delle piste ciclabili ridotte in questo modo?”