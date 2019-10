“Questa me la manda un amico chiedendo se non sia il caso di mettere enormi bidoni del rudo (differenziato) in tutta la piazza e se questo fermerebbe la maleducazione.” Lo scrive il capogruppo del Pd Lorenzo Lavagetto che posta su Facebook la foto di Piazzale della Pace piena di rifiuti.

“Piazza appena restaurata _mi chiedo come si faccia ad avere cosi poco rispetto dei concittadini e dei soldi pubblici e chissà magari a lamentarsi.

Tipo delle tasse. Ore 8.30am. Buongiorno Parma.”