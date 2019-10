Umbria, Borgonzoni: “Grande premessa per l’Emilia Romagna. Regaliamo speranza anche per nostra Regione”. Giovedì sarà a Parma

“La vittoria di ieri è una premessa straordinaria anche per l’Emilia Romagna. Oggi è un giorno di festa per gli umbri e per tutti gli italiani. L’Umbria si è liberata di anni di malgoverno Pd e dell’alleanza delle poltrone col M5S. Vogliamo che il 26 gennaio possa essere un giorno di festa e di speranza anche per gli emiliano romagnoli”.

Così la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione Emilia Romagna.

“Lavoro, serietà, passione, concretezza: questo la Lega ha dimostrato e sta dimostrando dove governa – dice Borgonzoni -. E il buon governo della Lega è una garanzia anche per le amministrazioni territoriali. Una Regione come l’Emilia Romagna, che per potenzialità può aspirare a diventare la Baviera d’Italia, non deve accontentarsi ma può puntare molto più in alto.

Sono pronta a lavorare con tutti e per tutti, contando anche su una solida squadra di governatori che condividono una comune idea di futuro e che sono abituati a confrontarsi non sulle parole, ma sui risultati concreti messi a segno nell’unico interesse dei propri cittadini”.