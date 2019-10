I parlamentari parmigiani della Lega: “Siamo pronti alla sfida dell’Emilia-Romagna”

“In Umbria i cittadini hanno sconfitto la politica degli inciuci di palazzo. Siamo orgogliosi di questo risultato storico, che ci riempie di ulteriore motivazione nell’affrontare la sfida delle Regionali in Emilia-Romagna. Il 26 gennaio anche la nostra Regione avrà un’occasione d’oro per far vincere la democrazia e voltare pagina dopo decenni di governi di sinistra. Dove è data la possibilità di votare è inequivocabile l’affetto e il consenso per la Lega. Ora siamo pronti alla sfida dell’Emilia-Romagna. Il Pd, spaventato, pensa a rincorrere i Cinque Stelle per l’alleanza delle poltrone, noi pensiamo a programmi e progetti per gli emiliano romagnoli. La sfida per la Regione la costruiremo col contributo di tutti e con l’ascolto di cittadini, categorie, amministratori e di chiunque vorrà partecipare al nostro progetto per il bene e lo sviluppo dei nostri territori”.

Così i parlamentari parmigiani della Lega Maurizio Campari, Laura Cavandoli, Maria Saponara e Giovanni Battista Tombolato.