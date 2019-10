November Porc 2019 a Sissa

La XVIII (diciottesima) edizione di NOVEMBER PORC …. Speriamo ci sia la nebbia!, voluto ed organizzato dalla Strada del Culatello, si conferma come il maggior appuntamento europeo dedicato al maiale e si terrà -come al solito- nella Bassa parmense, con inizio a Sissa (31 ottobre-3 novembre), per poi “far tappa”, spostandosi, a Polesine Parmense (8-10 novembre), a Zibello (15-17 novembre), per concludersi a Roccabianca (22-24 novembre).

November Porc, nel 2018, ha attirato 220mila visitatori, anche dall’estero (Galles, Giappone, Francia, Cina, Russia, Belgio e Svizzera), destagionalizzando i flussi turistici ed offrendo una occasione unica a un territorio (e alla sua economia) per una reale valorizzazione e con un indotto di grande rilievo.

NOVEMBER PORC … speriamo ci sia la nebbia!, giovedì 31 ottobre, dalle ore 19, ospiterà, nella tensostruttura del Parco della Montagnola di SISSA, “HALLOWEEEN PORC”, serata gastronomica dove in cucina ci sono ivolontari dell’Associazione “Porci e Contenti” e di intrattenimento musicale (dalle 21:30 si esibiranno due Dj). Nel Cinema Teatro dedicato al burattinaio Giordano Ferrari, alle 21, c’è un incontro con il professor Gianfranco Marchesi, specialista in neurologia, e il dottor Gianfranco Beltrami, cardiologo, su attività fisico-sportiva e dolore.

Venerdì 1 novembre, il “mese del maiale” si apre alle ore 12 a Sissa, sempre nella Tensostruttura del Parco con la possibilità di gustare prodotti e piatti tipici.

Alle 18, nel Cinema Teatro Ferrari c’è la presentazione della mostra sull’affettività “Ombre invisibili”, che da sabato 2 novembre sarà visitabile nella Rocca di Roccabianca per tutto il mese.Alle 19:30 nella tensostruttura del Parco della Montagnola, i volontari di “Porci e Contenti”, ricominceranno a “servire” piatti e specialità per la delizia dei palati e, alle 21:30, c’è musica dal vivo con il gruppo Muppets e del dj Frambo.

Sempre alle 19:30 di venerdì apriranno anche le altre cucine delle Associazioni che propongono gastronomia. Già, perché NOVEMBER PORC a Sissa ha la peculiarità di offrire parecchi punti ristoro (anche con tavoli e sedie), organizzati da altrettanti gruppi di volontari, come la Protezione Civile “Maria Luigia”, Il Gruppo Sanguigno-Giovani Anziani, La Fornace, I Sapori di Sissa, l’Associazione Sport R-Evolution, L’Anello Mancante e l’Associazione Onas, che rimarranno aperti anche delle due successive giornate.

Sabato 2 novembre, si entra nel vivo di NOVEMBER PORC. Alle ore 9 aprono i “banchi” della Mostra Mercato degli Antichi Sapori e Tradizioni, autentico Giro d’Italia di specialità gastronomiche e di prelibatezze con la presenza di eccellenze provenienti da quasi tutta Italia, che si confrontano con i prodotti tipici della Bassa parmense: Culatello di Zibello DOP, Spalla Cruda di Sissa-Palasone, Strolghino, Vescovo, Parmigiano Reggiano, vini IGT, ecc. Non mancheranno i gadgets e la “linea” di abbigliamento targata November Porc, che vestirà anche la mascotte Pigly, che quest’anno diventa maggiorenne e si presenta su una rombante moto.

Nel corso della giornata vi saranno vari momenti di intrattenimento, anche per i più picoli, cui saranno dedicati prove di minicross, Laboratori (fra cui quello dei Panificatori) e giochi. Alle 12 e alle 19:30 riapriranno gli stand gastronomici.

Da segnalare che alle ore 18 si terrà l’inaugurazione ufficiale di November Porc 2019 con la partecipazione di Stefano Bonacini, Governatore dell’Emilia-Romagna.

La serata nelle Tnsostruttura della Montagnola sarà dedicata ai giovani con le musiche del gruppo Le Cotiche e i dj di Rdio Bruno.

Domenica la tensostruttura ospiterà dimostrazioni di lavorazioni di carni suine e si vedrà fare il burro di una volta. Intrattenimenti (fra cui il gioco ufficiale della kermesse “Tiro al Salame”) scandiranno la giornata che alle 12 vedrà riaperte le varie cucine, mentre alle 15:30 (Tensostruttura Montagnola) verrà distribuito gratuitamente il Mariolone più grosso. Anno scorso fu di 130 kili!!!!

Da segnalare, per tutto il mese di novembre, “A Tavola con November Porc”, realizzata dai ristoranti della Strada del Culatello, con menu a base di piatti tradizionale e/o rielaborati, a prezzo dichiarato.

November Porc verrà nuovamente affiancato dall’iniziativa del Comune di San Secondo Parmense. Nelle suggestive Scuderie della Rocca sarà allestita, ogni fine settimana di novembre, CASA NEBBIA, che, prendendo lo spunto dal titolo della manifestazione, vuol essere un riferimento culturale, oltre che turistico-paesaggistico, ad una componente del territorio e dell’economia della Bassa: la nebbia. E’ un percorso con oggetti e foto, situazioni e suggestioni che “racconta” il lato buono della nebbia, quello che aiuta la stagionatura del Culatello DOP e del Parmigiano Reggiano, che conferisce un aspetto fantastico a paesaggi e monumenti. CASA NEBBIA apre venerdì 1 nov. e sarà visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 (orari particolari riservati a scuole prenotate aeverlina@virgilio.it). Volendo, si potrà abbinare l’ingresso a CASA NEBBIA con una visita alla Rocca (a prezzo scontato L’inaugurazione ufficiale si terrà domenica 3 novembre alle ore 16, occasione per presentare il volume Casa Nebbia- Scuola nebbia volume I, raccolta di racconti redatti dai ragazzi che a settembre hanno frequentato la summer school tenuta nei locali della Rocca dei Rossi.