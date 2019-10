Officina Popolare convoca un presidio in Piazza Garibaldi contro l’arrivo di Salvini a Parma

Officina Popolare si mobilita contro la venuta di Matteo Salvini a Parma in programma per giovedì 31 ottobre alle ore 18 al Gavanasa di via Farini (LEGGI). Scrive in una nota: “Giovedì 31 Ottobre dalle ore 17 saremo in piazza Garibaldi per un doveroso presidio contro la propaganda d’odio del fascio-leghismo nella nostra regione, l’Emilia Romagna, una terra di accoglienza, di solidarietà e di lotte per la dignità del lavoro, per il Welfare e per la difesa della sanità, dei servizi per l’infanzia e la persona pubblici.

In nome di una città, la nostra Parma, che non ci sta, che orgogliosamente non accoglie chi semina odio e intolleranza, invitiamo tutte e tutti a partecipare.”