La Fondazione Cariparma assegnerà risorse per 17 milioni di euro

In data 30 ottobre 2019 il Consiglio Generale della Fondazione Cariparma ha approvato all’unanimità il Documento Programmatico Previsionale dell’Esercizio 2020, documento che, declinando gli obiettivi del Piano Strategico 2017-2020, fornisce le indicazioni circa la missione, gli obiettivi, le linee di operatività e i settori di intervento.



Il DPP 2020 – riflettendo su base annuale le finalità contenute nel Piano Strategico 2017/2020 – prevede l’assegnazione di risorse per 17 milioni di Euro, in aumento di 2 milioni rispetto agli esercizi precedenti: per almeno l’85% dei fondi disponibili ai seguenti settori rilevanti: “Volontariato, filantropia e beneficenza”, “Educazione, istruzione e formazione”, “Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa”, “Arte, attività e beni culturali”, “Ricerca scientifica e tecnologica”; per un massimo del 15% dei fondi disponibili ai settori ammessi: “Protezione e qualità ambientale”, “Crescita e formazione giovanile”, “Assistenza agli Anziani”, “Famiglia e valori connessi”.

Nel perseguire i propri fini istituzionali, la Fondazione agirà nel rispetto dei principi di equità territoriale, ascolto, orientamento all’innovazione, orientamento al networking e alla disseminazione, così come descritti nel Piano Strategico 2017-2020. Si richiama, in particolare, l’importanza del principio costituzionale di sussidiarietà (Titolo V, art. 118), in cui l’operato della Fondazione si inserisce attraverso la definizione di proprie strategie di intervento, in piena libertà e autonomia, e senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni.

In particolare, il graduale distacco della Fondazione dalla figura di mero “ente di beneficienza” verso un ruolo proattivo e catalizzatore di progettualità innovative, ha l’obiettivo di produrre un “valore territoriale” ben superiore alle proprie capacità erogative.

Infine anche nel 2020 la Fondazione proseguirà l’attività di monitoraggio e valutazione dei progetti sostenuti, analizzandone la “capacità generativa”, misurando i reali cambiamenti prodotti e valorizzando il rapporto con i principali stakeholder.

Il Documento Programmatico Previsionale dell’Esercizio 2020 è consultabile sul sito della Fondazione Cariparma: www.fondazionecrp.it