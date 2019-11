Borgonzoni: “Pizzarotti rosica. Se lui non fa il sindaco non si meravigli se la gente vota Lega”

“Noto un certo nervosismo nelle parole del sindaco Pizzarotti (leggi Pizzarotti sul comizio di Salvini: “Via Farini era già imballata per l’aperitivo serale”. Occhi (Lega): “L’ha presa male”), lo stesso palpabile nelle dichiarazioni del suo pigmalione Stefano Bonaccini: per caso rosica perché ieri ad ascoltare Matteo Salvini e la sottoscritta c’erano tantissimi parmigiani, nella centrale via Farini? Gli sveliamo un segreto: fino a che invece di fare il sindaco e di occuparsi di sicurezza, strade, decoro, asili, si occuperà di certificati antifascisti per i passi carrabili, non si meravigli se la gente vota Lega”.

Così la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, candidata presidente della Regione Emilia Romagna, replicando al sindaco di Parma e primo sostenitore di Stefano Bonaccini.