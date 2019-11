Andrea Rossi (Pd): “L’Emilia-Romagna non rappresenta uno spot da campagna elettorale”

Ci siamo sempre fatti carico di sostenere la nostra Regione quando eravamo all’opposizione e oggi, a maggior ragione, da forza di governo non faremo mancare il supporto alla nostra terra, ricca di eccellenze in campo economico e sociale. L’Emilia-Romagna non rappresenta per noi solamente uno spot da campagna elettorale, come la candidata Lucia Borgonzoni e il suo segretario Salvini stanno utilizzando in queste ore, ma un patrimonio di molteplici storie da difendere e da valorizzare.

Per noi parlano le azioni compiute dall’attuale governo a partire dalle infrastrutture con l’avvio del cantiere dalla Bretella Campogalliano-Sassuolo e lo sblocco del passante Nord di Bologna, fino ai contenuti della legge di bilancio 2020. L’attuale manovra, a causa delle irresponsabilità di chi ci ha preceduto, non solo evita l’appesantimento dei consumi di circa 600 euro a famiglia, con il blocco delle clausole IVA per 23 miliardi di euro, ma interviene sulla riduzione del cuneo fiscale a sostegno dei lavoratori dipendenti, investe oltre 600 milioni per abbassare le rette degli asili nido e introduce l’assegno unico per le famiglie, investe per altri 3 anni 140 milioni per Industria 4.0, rifinanzia la nuova Sabatini, attraverso l’iper-ammortamento per le imprese che investono sul territorio, non da ultimo conferma la flat-tax per le partite iva fino a 65 mila euro.

In queste settimane siamo intervenuti per invertire il senso di marcia di un Paese che da mesi era fermo nella crescita economica e ostaggio delle promesse elettorali dell’ex Ministro Salvini in perenne campagna elettorale. In un anno di governo quelle promesse hanno determinato un nulla di fatto su infrastrutture, autonomia e imprese, fondamentali per la crescita di un territorio come l’Emilia-Romagna. Ed è proprio per la consapevolezza e la responsabilità che ci contraddistingue, essendo oggi forza di governo e rappresentanti di questi territori, che non faremo mancare, nella discussione della legge di bilancio come già preannunciato dal Ministro Gualtieri, interventi che potranno porre soluzione ad alcune richieste attraverso nuove coperture come, ad esempio, il non incremento della tassazione prevista sulle auto aziendali.

Alessandro Rossi, deputato Pd